/காரைக்கால்: ஜூன் 29ஆம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. சற்றுமுன் வெளியான அறிவிப்பு - ஏன் தெரியுமா?

Karaikal Local Holiday June 29: புதுச்சேரியில் உள்ள காரைக்கால் மாவட்டத்திற்கு ஜூன் 29ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காரைக்கால அம்மையார் கோயிலில் மாங்கனித் திருவிழாவையொட்டி, ஜூன் 29ஆம் தேதி விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுவது வழக்கம். மாவட்டங்களில் நடக்கும் உள்ளூர் விசேஷ நாட்கள், பண்டிகை போன்ற நாட்களில் மாவட்ட நிர்வாகம் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்து வருகிறது. உள்ளூர் விடுமுறையின்போது, குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்கள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை இருக்கும். மற்ற மாவட்டங்களில் வழக்கும் போல் அனைத்தும் செயல்படும்.
அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, ஜூன் 29ஆம் தேதி புதுச்சேரியில் உள்ள காரைக்கால் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். இன்று முதல் ஜூன் 29ஆம் தேதி மூன்று நாட்களுக்கு மாணவர்களுக்கு விடுமுறை கிடைக்கிறது.
காரைக்கால் மாவட்டத்தில் புகழ்பெற்ற அம்மையார் கோயில் உள்து. அம்மையார் வரலாற்றை நினைவுக்கூரும் வகையில், ஆண்டுதோறும் அம்மையார் கோயிலில் மாங்கனித் திருவிழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. மாங்கனி திருவிழாவுக்கு ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
ஜூன் 29ஆம் தேதி அம்மையாருக்கு பல்வேறு பூஜைகள், அபிஷேகம், உற்சவம் போன்றவை வெகு விமர்சையாக நடைபெறும். அதோடு, இசை நிகழ்ச்சிகள், கலை நிகழ்ச்சிகள் போன்றவையும் மாவட்ட நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதனை காண, பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள்.
இதனை கருத்தில் கொண்டு தான், காரைக்கால் மாவட்ட நிர்வாகம், ஜூன் 29ஆம் தேதி பள்ளிகள், கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளித்து அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர்.