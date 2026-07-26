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கார்கில் நாயகர்கள்! போரில் உயிர் தியாகம் செய்த ஹீரோக்கள் யார்?

Written ByYuvashree
Published: Jul 26, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:15 PM IST

Kargil War Heroes : 1999ல் நடந்த கார்கில் போரின் வடு, இன்னும் மாறாமல் நம் மனங்களில் அப்படியே இருக்கிறது. இந்த போரில், இந்தியா வெற்றி பெறுவதற்கு பின், பல வீரர்களின் உயிர்தியாகங்கள் இருக்கின்றன. அப்படி உயிர் தியாகம் செய்த வீரர்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

 

Kargil War Heroes : 1999ல் நடந்த கார்கில் போரை இந்தியா வெல்வதற்கு முழு ஈடுபாடும், விடாமுயற்சியும் தைரியமிக்க மனதும் தேவைப்பட்டது. இந்த போர் குறித்தும் இதில் உயிர்நீத்த உண்மையான ஹீரோக்கள் குறித்தும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Kargil Vijay Diwas1/5

கார்கில் நினைவு நாள்

கார்கில் போர் நினைவு தினம் என்பது, ஒரு நாட்டு ராணுவத்தின் போர் வியூகத்தை மட்டும் நினைவு கூர்வதற்காக பேசப்படும் நாள் அல்ல. இது, இந்திய ராணுவ வீரர்களின் ஒப்பற்ற துணிச்சல், தலைமைப்பண்பு மற்றும் தியாகத்தின் நினைவு நாளாக இருக்கிறது.

Kargil Diwas2/5

கார்கில் திவாஸ்

கார்கில் விஜய் திவாஸ் என்பது, கார்கில் வெற்றி நாள் ஆகும். இது, ஆண்டு தோறும் ஜூலை 26ஆம் தேதியன்று கொண்டாடப்படுகிறது. 1999ஆம் ஆண்டில், கார்கில் போரில் பாகிஸ்தானை எதிர்த்து போராடி, இந்திய ராணுவம் பெற்ற வெற்றியை நினைவுகூறும் நாளாக இது அறியப்படுகிறது. இந்த போர், கார்கில் மலைப்பகுதிகளில் ஊடுருவிய எதிரிகளை வெளியேற்றுதல் நடவடிக்கையாகும். 

Mariyappan Saravanan3/5

மாரியப்பன் சரவணன்

இந்திய ராணுவத்தின் தமிழக வீரராக இருந்தவர், மேஜர் மாரியப்பன் சரவணன். பீகார் படைப்பிரிவில் அதிகாரியாக இருந்த இவர், மே 29, 1999 அன்று கார்கில் பிரிவின் படாலிக் பகுதியில் ஊடுருவும் நபர்களுடன் நடந்த சண்டையில், எதிரிகளை கொன்ற பின்னர் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டார். கார்கில் போரில் கொல்லப்பட்ட முதல் அதிகாரி இவர்தான் என கூறப்படுகிறது.

Army Officers4/5

வீரர்கள்

1999ல் ஜூலை 3ஆம் தேதியன்று, எதிரிகளின் கடுமையான தாக்குதலுக்கு மத்தியில் பனிப்பாறை ஒன்றில் ஏறி, எதிர்த்தாக்குதல் புரிந்த வீரர், கிரேனேடியர் யோகேந்திர சிங் யாதவ். இவர் வெறும் 19 வயதில் கடுமையான காயமடைந்த நிலையிலும் எதிரிகளின் பதுங்கு குழிகளை அழித்தார். இவரது இந்த துணிச்சலை பாராட்டி, இவருக்கு பரம் வீர் சக்ரா விருது வழங்கப்பட்டது. இது, மிக உயரிய கௌரவ விருதாகும். இவர் 15-17 புல்லட் காயங்கள் பட்டும் உயிருடன் இருந்தார். அதே போரில், 17 ஜாட் ரெஜிமெண்டில் பைணியாற்றியவர் அனுஜ் நய்யார். இவர், பாயிண்ட் 4875 மலையை கைப்பற்றும் ஆபத்தான பணியை வெற்றிகரமாக தலைமையேற்று நடத்தி, தேசத்திற்காக உயிர் தியாகம் செய்தார். இவருக்கு மகா வீர் சக்ரா விருது வழங்கப்பட்டது.

Army Personnel 5/5

ராணுவ வீரர்கள்

கேப்டன் விக்ரம் பத்ராவும் முக்கியமான ராணுவ வீரர்களுள் ஒருவர். ஜம்மு காஷ்மீர் ரைஃபிள்ஸ் பிரிவில் கேப்டனாக பணியாற்றிய இவருக்கு 'Shershah' என்கிற செல்லப்பெயரும் உண்டு. இவர் ஜூலை 7, 1999ல் பாய்ண்ட் 4875 மலையை மீட்கும் தீவிர போரின் போது காயமடைந்த சக வீரரை காப்பாற்ற முயன்ற போது வீரமரணம் அடைந்தார்.கேப்டன் மனோஜ் குமார் பாண்டே, ஜூலை 3, 1999ல் எதிரிகளின் பதுங்கு குழிகளை தகர்த்து போரிட்ட போது வீரமரணம் அடைந்தார். இவருக்கு இந்தியாவின் உயரிய விருதான பரம் வீர் சக்ரா விருது வழங்கப்பட்டது.

இந்த போரில் இவர்களை போல சுமார் 520 இந்திய ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்தனர்.

TAGS:
Kargil Vijay Diwas
Kargil Heroes

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