  • அரசு ஊழியர்கள் இந்த ஆடை கட்டாயம் அணிய வேண்டாம்: மாநில அரசு உத்தரவு!

அரசு ஊழியர்கள் இந்த ஆடை கட்டாயம் அணிய வேண்டாம்: மாநில அரசு உத்தரவு!

கர்நாடக மாநில அரசு, அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு புதிய மற்றும் முக்கிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி, அரசு ஊழியர்கள் இனி காதி ஆடைகளை அணிவது ஊக்குவிக்கப்படவுள்ளது. 

 
கர்நாடக மாநிலத்தில் பணிபுரியும் அனைத்து அரசு ஊழியர்களும் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் சனிக்கிழமையன்று கட்டாயமாகக் காதி ஆடைகளை அணிந்து பணிக்கு வர வேண்டும் என்று அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.  

மாதந்தோறும் மட்டுமல்லாமல், சுதந்திர தினம், குடியரசு தினம் மற்றும் பிற முக்கிய அரசு விழாக்கள் நடைபெறும் நாட்களிலும் ஊழியர்கள் காதி ஆடைகளை அணிவதை மூத்த அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.   

காதி என்பது வெறும் ஆடை மட்டுமல்ல; அது இந்தியாவின் ஆன்மா மற்றும் சுதந்திரப் போராட்டத்தின் அடையாளம். இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் ஊழியர்களிடையே தேசிய உணர்வை வளர்க்கவும், உள்நாட்டுப் பொருட்கள் மீதான நம்பிக்கையை அதிகரிக்கவும் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.  

அரசு ஊழியர்கள் காதி ஆடைகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் காதிக்கான தேவை அதிகரிக்கும். இது கிராமப்புறப் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்துவதோடு, ஆயிரக்கணக்கான நெசவாளர்கள் மற்றும் நூற்பாளர்களுக்கு நேரடி வாழ்வாதாரத்தை வழங்கும்.  

காதித் தொழிலில் தேவை அதிகரித்தால், கிராமப்புறங்களில் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என்றும், கைவினைஞர்களின் வருமானம் உயரும் என்றும் அரசு நம்புகிறது.   

அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் ஊழியர்கள் காதி அணிந்து செல்வது, பொது மக்களிடையேயும் உள்நாட்டுப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தும் ஆர்வத்தைத் தூண்டும். இது சமூகத்தில் ஒரு நேர்மறையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். 

Khadi Khadi Dress Karnataka Karnataka Government Employees

