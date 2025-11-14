கார்த்திகை மாதம் 2025 : கும்ப ராசிக்கு அடிக்கும் ஜாக்பாட்! பணவரவு, தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்..

Karthigai Month 2025 Kumbha Rasi : கார்த்திகை மாதம் தொடங்க இருக்கிறது. இந்த மாதத்தில், சில ராசிகளுக்கு செம அதிர்ஷ்டம் அடிக்க இருக்கிறது. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
Karthigai Month 2025 Kumbha Rasi : ஐப்பசி மாதம் விரைவில் நிறைவடையப் போகிறது. இதற்கடுத்து கார்த்திகை மாதமும் பிறக்கப்போகிறது. மிக முக்கிய தமிழ் மாதமாக கருதப்படும் கார்த்திகை மாதத்தில், சில ராசிகளுக்கு கிரக பயிற்சிகள் ஆக இருக்கிறது. இந்த மாதத்தில் குறிப்பிட்ட ராசிகள், அதிக பலனை பெற இருக்கிறது.
கூடிய விரைவில், கார்த்திகை மாதம் பிறக்கவுள்ளது. இதையடுத்து இந்த மாதத்தில் குரு பகவான் கடக ராசியில் உச்ச பலத்துடன் வக்கிரமாக இருக்கிறார். 19ஆம் தேதிக்கு மேல், மிதுன ராசிக்கும் பெயர்ச்சி ஆகிறார்.
கும்ப ராசிக்கு, கார்த்திகை மாதம் அனுகூலமான மாதமாக இருக்கிறது. இந்த மாதத்தில் அவர்களுக்கு சில யோகங்கள் மற்றும் பணவரவுகள் கிடைக்க இருக்கிறது.
சுக்கிரன், 10ஆம் தேதி விருச்சிக ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகி, செவ்வாய் 21ஆம் தேதி தனுசுக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதனால், கும்ப ராசிக்கு அனுகூலம் பல கிடைக்கிறது.
சுக்கிரன், செவ்வாய் இருவரும் தங்கள் ஆட்சி பலத்தை விட்டுவிட்டு பெயர்ச்சி ஆவதால்ல், சூரியன் தனுசு ராசியில் பயணிக்கிறார். சுக்கிரன் - செவ்வாய் சேர்க்கையால் மங்கல யோகம் உருவாகிறது. இதனால், 12 ராசிகளுக்குமே மங்கலமான யோகங்கள் உண்டு. அதிலும் குறிப்பாக கும்ப ராசிக்கும் பலன் இருக்கிறது.
பொருளாதாரம், பணம் உள்ளிட்ட வகைகளில் வீட்டு தேவைகள் பூர்த்தி ஆகும். கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நல்லது நடக்கலாம். குரு பார்வை பெரும் போது, நல்ல பண வரவு கிடைக்கும். அதிக தொடர்புகளும் கிட்டும்.
உங்களுக்கும், வீட்டில் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் ஆரோக்கியம் பெருகும். உடன் பிறந்தவர்கள் மூலமாக சில தேவைகள் பூர்த்தியாகும். சுய தொழில் நன்கு வளர்ந்து, அது சார்ந்த உதவியும் அதிகம் கிடைக்கும்.
இந்த கட்டுறை ஆன்மீக அடிப்படையிலேயே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எந்தஒரு அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை. அதனால், இதற்கு ஜீ தமிழ் பொறுப்பேற்காது