துலாம் ராசியா? இந்த கார்த்திகை மாதம் உங்களுக்குத்தான்! அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டப்போகிறது!

துலாம் ராசிக்கு பணமழை பொழியும் கார்த்திகை: கோடீஸ்வர யோகம் உண்டா? முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
நவம்பர் 17 முதல் டிசம்பர் 15 வரையிலான இந்த கார்த்திகை மாதம், துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான மாற்றங்களையும், வெற்றிகளையும் கொண்டு வரும் ஒரு காலகட்டமாக அமையும். நீங்கள் கொடுத்த வாக்கை எளிதாக காப்பாற்றுவீர்கள், மேலும் எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி காண்பதற்கான யோகம் உண்டாகும்.
உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றமான சூழல் உருவாகும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த கடன் சுமைகள் குறைய தொடங்கும், மேலும் பழைய கடன்களை அடைத்து முடிப்பதற்கான வழிகள் பிறக்கும். பொருளாதார ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு, பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும், தொட்டது துலங்கும்.
இந்த காலகட்டத்தில் வேலை, தொழில், வசிக்கும் இடம் அல்லது கல்வி சம்பந்தமாக நீங்கள் விரும்பும் மாற்றங்கள் நிகழ வாய்ப்புள்ளது. இதுவரை இருந்து வந்த மன அழுத்தங்கள் நீங்கி, டிசம்பர் மாதம் முதல் மனதில் ஒருவித தெம்பும், புத்துணர்ச்சியும் பிறக்கும்.
இல்லற துணையுடன் மனம் விட்டு பேசுவது உறவை வலுப்படுத்தும், மேலும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். ராகுவின் சஞ்சாரத்தால் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் சிறுசிறு சவால்கள் ஏற்பட்டாலும், அவை தானாகவே சரியாகிவிடும் என்பதால் பெரிய அளவில் கவலைப்படத் தேவையில்லை.
இந்த மாதத்தில் காது, மூக்கு, தொண்டை, பற்கள் மற்றும் அசிடிட்டி போன்ற உடல்நல பிரச்சனைகளில் சற்று கவனமாக இருப்பது நல்லது. தினசரி உடற்பயிற்சி மேற்கொள்வது உங்கள் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்த உதவும்.
கார்த்திகை சோமவாரங்களில் (திங்கட்கிழமைகளில்) சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகப் பொருட்களை வழங்குவதும், அபிராமி அந்தாதியின் குறிப்பிட்ட சில பாடல்களைப் படிப்பதும் சிறப்பான நன்மைகளைத் தரும். மேலும், கடன் பிரச்சனை தீர பச்சரிசியையும், ஆரோக்கியம் மேம்பட பழங்களையும் கோயில்களுக்குத் தானமாக வழங்குவது நல்ல பலன்களைக் கொடுக்கும்.