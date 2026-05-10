தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் தற்காலிக சபாநாயகராக கருப்பையா நியமனம்!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் தற்காலிக சபாநாயகராக சோழவந்தான் தொகுதி எம்.எல்.ஏ-வும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மூத்த நிர்வாகியுமான எம்.வி. கருப்பையா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கான பதவி பிரமாணத்தை சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் வைத்து ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் அவருக்கு செய்து வைத்தார். இந்நிகழ்வில் முதலமைச்சர் விஜய் கலந்துகொண்டார்.
மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் அருகே உள்ள வாவிடமருதூரை சேர்ந்த கருப்பையா, முன்னர் அதிமுகவில் இருந்தவர் ஆவார். 2011 முதல் 2016 வரை சோழவந்தான் தொகுதியில் அதிமுக எம்.எல்.ஏ-வாக அவர் பதவி வகித்துள்ளார். பின்னர் அதிமுகவிலிருந்து விலகித் தவெக-வில் இணைந்த அவர், நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் சோழவந்தான் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்டு சுமார் 2000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
17-வது தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டம், நாளை காலை 9:30 மணிக்கு சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் நடைபெற உள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு அமைந்த பிறகு நடைபெறும் முதல் கூட்டம் இதுவாகும்.
புதிய அரசு அமையும்போது, சபாநாயகர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரை தற்காலிகமாக பேரவையை நடத்தும் பொறுப்பு தற்காலிக சபாநாயகரிடம் வழங்கப்படும். அதன்படி, தற்காலிக சபாநாயகராக பொறுப்பேற்றுள்ள கருப்பையா, நாளை சட்டப்பேரவை கூடும்போது, வெற்றி பெற்ற 234 புதிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் பதவி பிரமாணம் செய்து வைப்பார்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பதவியேற்பு நிகழ்வு முடிந்த பிறகு, சட்டப்பேரவையின் நிரந்தர சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகருக்கான தேர்தல் வரும் மே 12-ஆம் தேதி காலை 9:30 மணிக்கு நடைபெறும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 இடங்களை கைப்பற்றி தவெக மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவோடு விஜய் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றுள்ள இந்த முக்கியமான அரசியல் தருணத்தில், மூத்த சட்டமன்ற உறுப்பினரான கருப்பையாவுக்கு இந்த முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.