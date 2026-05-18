Karuppu Box Office Collection : சூர்யா நடிப்பில், தற்போது வெளியாகி ஹிட் கொடுத்திருக்கும் படம், கருப்பு. இந்த படத்தை ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கியுள்ளார். இந்த படத்தின் மொத்த வசூல் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ் திரையுலகில் இருக்கும் உச்ச நட்சத்திரங்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், சூர்யா. கடந்த 13 ஆண்டுகளில் இவருக்கு திரையரங்கில் கிடைக்காத வரவேற்பை ‘கருப்பு’ திரைப்படம் பெற்று கொடுத்துள்ளது.
கருப்பு திரைப்படத்தின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலக்ஷன் குறித்த விவரம் வெளியாகியுள்ளது. அதில், இத்திரைப்படம் உலகளவில் சுமார் ரூ.147 கோடி வரை வசூலித்திருப்பதாக படத்தை தயாரித்த ட்ரீம் வாரியர்ஸ் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
கருப்பு திரைப்படத்தில், சூர்யா ‘கருப்பசாமி’யாக நடித்துள்ளார். மூக்குத்தி அம்மன் படத்தில் எப்படி மனிதர்களுக்கு தெய்வம் வந்து உதவுமோ, அதே போலத்தான் கருப்பசாமியும் தன்னை நம்பி தன்னிடம் நீதி கேட்கும் மனிதர்களுக்கு உதவுகிறார்.
கடைசியாக சூர்யவின் சூப்பர் ஹிட் ஆன படமாக இருந்தது, சிங்கம் 2தான். அதன் பிறகு அவர் நடித்த பல படங்கள் தியேட்டரில் வெளியானாலும் அந்த அளவிற்கு வரவேற்பை பெறவில்லை. இறுதியில் இந்த படத்திற்கு அந்த அங்கீகாரமானது கிடைத்துள்ளது.
சூர்யாவின் கருப்பு திரைப்படம், சுமார் ரூ.60 கோடி வரை தமிழ்நாட்டில் வசூலித்துள்ளது. இந்த படம் வெளியான முதல் ஓபனிங் வீக்-எண்ட் அமோக வசூலை கொடுத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.