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டிவியில் ‘கருப்பு’ படம் போட்றாங்க! எப்போ, எந்த சேனலில் பார்க்கலாம்?

Written ByYuvashree
Published: Jul 24, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:53 PM IST

2026ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற திரைப்படம்தான், ‘கருப்பு’. இந்த படத்தில் சூர்யா கருப்பசாமியாக நடித்திருக்கிறார். இந்த படம் தற்போது ஒரு பிரபல சேனலில் ஒளிபரப்பாக இருக்கிறது. இது குறித்த விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

இந்த ஆண்டு வெளியான படங்களிலேயே மிகவும் அதிக வரவேற்பை பெற்ற கமர்ஷியல் படமாக இருக்கிறது, கருப்பு. ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகியிருந்த இந்த படத்தில் த்ரிஷா, இந்திரன்ஸ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கேரக்டரில் நடித்திருந்தனர். இந்த படம், தற்போது டிவியில் ஒளிபரப்பாக இருக்கிறது.

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சூர்யா

நடிகர் சூர்யா, கடந்த சில வருடங்களாகவே தியேட்டர் ஹிட் கொடுக்க ரொம்பவே போராடி வந்தார். குறிப்பாக, அவருக்கு கங்குவா, ரெட்ரோ போன்ற படங்கள் சரிவை கொடுத்தது. இப்படி அவர் சிரமப்பட்ட சமயத்தில், கருப்பு படம் நல்ல சமயத்தில் கை கொடுத்திருக்கிறது.

 

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கருப்பு

கருப்பு திரைப்படம், பெரிய பட்ஜெட்டிலும் வித்தியாசமான கதைக்களத்திலும் உருவானது. இந்த படத்தில் சூர்யா கருப்பசாமியாக நடித்திருந்தார். இப்படம் தியேட்டரில் கடந்த மே மாதம் வெளியானது.

 

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கெரியர்

கருப்பு படம், சுமார் ரூ.200 கோடியை கடந்து வசூலித்திருந்ததோடு துவண்டிருந்த சூர்யாவின் கெரியரை தூக்கி நிறுத்தியிருக்கிறது. இந்த படம் அதன் பிறகு அமேசான் ப்ரைம் ஓடிடி தளத்திலும் வெளியானது.

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ஜீ தமிழ்

கருப்பு திரைப்படம் தற்போது டிவி சேனலிலும் ஒளிபரப்பாக இருக்கிறது. ஜீ தமிழில் இப்படம் ஒளிபரப்பாக இருப்பதாக அறிவிப்பு வெளியாக இருக்கிறது.

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சர்ப்ரைஸ்

இப்படம் எப்போது ஒளிபரப்பாகப்போகிறது என்பது குறித்த அறிவிப்பு சர்ப்ரைஸாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏதேனும் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGS:
Karuppu
Suriya

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