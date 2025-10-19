காவ்யா மாறன் டார்கெட் செய்யும் 3 முக்கிய பௌலர்கள்... SRH அதிரடி பிளான்!

Sunrisers Hyderabad: ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி இந்த மூன்று வேகப்பந்துவீச்சாளர்களை குறிவைக்கும் என கூறப்படுகிறது. அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
IPL 2026 Mini Auction: மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் மாதம் நடைபெற இருக்கிறது, ஒவ்வொரு அணிகளும் தங்களின் தக்கவைப்பு பட்டியலை நவம்பர் 15-க்குள் வெளியிட வேண்டும். எனவே ஒவ்வொரு அணிகளும் தங்கள் மினி ஏலத்தில் விடுவிக்க வேண்டிய வீரர்கள், வாங்க வேண்டிய வீரர்கள் குறித்து தயாராகி வருவார்கள் எனலாம்.
ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்கு முன், மினி ஏலம் நடைபெற இருக்கிறது. வரும் டிசம்பர் மாதத்தின் 12-15 தேதிகளில் மினி ஏலம் நடைபெறலாம். ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இந்த ஏலம் நடைபெறலாம்.
ஐபிஎல் மினி ஏலத்தை (IPL 2026 Mini Auction) தொடர்ந்து அனைத்து அணிகளும் சில வீரர்களை விடுவிக்கும். அணிகள் தங்களின் தக்கவைப்பு பட்டியலை வரும் நவ. 15ஆம் தேதிக்குள் வெளியிடும். அணிகள் விடுவிக்கும் வீரர்களை பொருத்தே, அவர்களின் மினி ஏலத்தின் இலக்கும் அமையும்.
அந்த வகையில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் (Sunrisers Hyderabad) மினி ஏலத்தில் பல முக்கிய வீரர்களை விடுவிக்க வாய்ப்புள்ளதாக ஏற்கெனவே தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தன. பாட் கம்மின்ஸ் தலைமையில் 2024இல் 2வது இடத்தை பிடித்த எஸ்ஆர்ஹெச், கடந்த 2025 சீசனில் 6வது இடத்தோடு நிறைவு செய்தது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH) தங்களின் அணியை சீர்செய்ய முகமது ஷமி, இஷான் கிஷன், ராகுல் சஹார் உள்ளிட்ட வீரர்கள் விடுவிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. பலமான பேட்டிங் யூனிட்டை ஹைதராபாத் வைத்திருந்தாலும், கடந்தாண்டு பந்துவீச்சில்தான் அந்த அணி கோட்டைவிட்டது.
அந்த வகையில், அடுத்த சீசனுக்கு முகமது ஷமி விடுவிக்கப்பட்டால் ஹைதராபாத் அணியின் உரிமையாளர் காவ்யா மாறன் (Kavya Maran), மினி ஏலத்தில் இந்த மூன்று பந்துவீச்சாளர்களை குறிவைப்பார் என கூறப்படுகிறது.
சேத்தன் சக்காரியா (Chetan Sakariya): கடந்த மெகா ஏலத்தில் யாரும் இவரை எடுக்காத நிலையில், உம்ரான் மாலிக் காயத்தில் சிக்கியதால் கேகேஆர் அணி இவரை மாற்று வீரராக கொண்டுவந்தது. அடுத்த சீசனில் இவர் விடுவிக்கப்படும்பட்சத்தில் எஸ்ஆர்ஹெச் இவரை தட்டித்தூக்க நினைக்கும். குறைந்த விலையில் சிறப்பான வீரராக இருப்பார். 47 உள்ளூர் டி20 போட்டிகளில் 65 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி உள்ளார், 20 ஐபிஎல் போட்டிகளில் 20 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார்.
வில்லியம் ஓ ரூர்க் (Will O'Rourke): நியூசிலாந்து அணியின் இளம் வீரரான இவர் இதுவரை சர்வதேச அளவில் 7 டி20ஐ போட்டிகளிலேயே விளையாடியிருந்தாலும், இவரது உயரமும், இவர் பந்துவீசும் முறையும் இவரை தனித்து நிற்க வைத்திருக்கிறது. கடந்த சீசனில் லக்னோ அணி தற்காலிக மாற்று வீரராக எடுத்தது. மூன்று போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடியிருந்தார். இவர் நிச்சயம் மினி ஏலத்தில் இருப்பார். இளம் வீரரான இவர் மீது எஸ்ஆர்ஹெச் இப்போதே முதலீடு செய்ய விரும்பும். எஸ்ஆர்ஹெச் தலைமை பயிற்சியாளராக முன்னாள் நியூசிலாந்து கேப்டன் டேனியல் வெட்டோரி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேட் ஹென்றி (Matt Henry): இவர் அனுபவம் மிக்க நியூசிலாந்து அணியின் வேகப்பந்துவீச்சாளர் எனலாம். புதிய பந்திலும், டெத் ஓவரிலும் இவர் கைக்கொடுப்பார். 28 டி20ஐ போட்டிகளில் மொத்தம் 39 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி உள்லார். 2017இல் இவர் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்காகவும், 2024இல் லக்னோ அணிக்காகவும் இவர் மொத்தம் 6 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி உள்ளார். இவரையும் எஸ்ஆர்ஹெச் குறிவைக்கும்.