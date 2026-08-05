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முதியவரை காப்பாற்றி உயிர் தியாகம் செய்த நீச்சல் வீரர்.. கண்ணீரில் கேரளா!

Written ByR Balaji
Published: Aug 05, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:23 PM IST

கேரள வெள்ளத்தில் முதியவரை காப்பாற்ற தனது லைஃப் ஜாக்கெட்டையே கழற்றிக் கொடுத்து, பின்னர் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு உயிர் தயாகம் செய்திருக்கிறார் ராஜேஷ் என்பவர். 

 

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கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தை சேர்ந்த 36 வயதான ராஜேஷ், ஒரு நீச்சல் மற்றும் சாகசப் பயிற்சி வீரர் ஆவார். கடந்த ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி, கண்ணூர் மாவட்டம் மீள்துள்ளி பகுதியில் உள்ள காரியங்கோட்டு ஆற்றில் ஏற்பட்ட கடும் வெள்ளப்பெருக்கில், பென்னி (61) என்ற முதியவர் சிக்கி உயிருக்குப் போராடிக்கொண்டிருந்தார்.

 

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இத்தகவலை அறிந்த ராஜேஷ், தனது நண்பர்களுடன் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டார். சீறிப்பாய்ந்த வெள்ளத்தில் தத்தளித்த முதியவரை காப்பாற்ற துணிச்சலாக ஆற்றில் குதித்தார்.  முதியவர் நிச்சயம் உயிர் பிழைக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக, தான் அணிந்திருந்த உயிர்காக்கும் லைஃப் ஜாக்கெட்டைக் கழற்றி முதியவருக்கு மாட்டினார்.

 

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ராஜேஷின் இந்தத் தியாகத்தால் முதியவர் பத்திரமாக கரைசேர்க்கப்பட்டு உயிர் தப்பினார். ஆனால், லைஃப் ஜாக்கெட் இல்லாத நிலையிலும், பலத்த நீரோட்டம் காரணத்தினாலும் ராஜேஷ் எதிர்பாராதவிதமாக ஆற்று வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டார்.

 

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தீயணைப்புத் துறையினர் மற்றும் மீட்புக் குழுவினர் தீவிரமாக தேடி வந்த நிலையில், மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு ராஜேஷின் உடல் மீட்கப்பட்டது. இவர் ஏற்கனவே 2018ல் ஏற்பட்ட கேரளப் பெருவெள்ளம் மற்றும் 2024ல் ஏற்பட்ட வயநாடு நிலச்சரிவின் போது களத்தில் இறங்கி நூற்றுக்கணக்கான மக்களின் உயிர்களை காப்பாற்றியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

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பிறர் உயிர் வாழத் தன் சொந்த உயிரையே தியாகம் செய்த இந்த உண்மையான கதாநாயகனுக்கு ஒட்டுமொத்த கேரள மக்களும் கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

 

TAGS:
Kerala Flood
Rajesh Rescue Hero

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