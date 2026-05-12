/பெண்களுக்கு ஷாக்.. இலவச பேருந்து பயணத்திற்கு ஆப்பு.. பறந்த கோரிக்கை

Kerala Free Bus Scheme: அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் இலவச பேருந்து திட்டத்திற்கு தனியார் பேருந்து நிறுவனங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. இதனால், கேரளாவில் பெண்களுக்கு இலவச பயண திட்டம் தொடங்கப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதனால், பெண்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
இந்தியாவில் முதல்முறையாக தமிழகத்தில் மகளிருக்கு இலவச பேருந்து சேவை தொடங்கப்பட்டது. இந்த திட்டம் மூலம் தமிழகத்தில் நகரப் பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணம் மேற்கொள்ளலாம். இந்த திட்டம் தமிழகத்தில் பெண்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இதனை அடுத்து, இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் இலவச பேருந்து சேவை பெண்களுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவில் இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. தற்போது கேரளாவிலும் இலவச பேருந்து திட்டம் கொண்டு வரப்படும் என காங்கிரஸ் வாக்குறுதியாக அறிவித்தது.
கேரளாவில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி ஆட்சிக்கு வந்தால் கேரளா அரசுப் பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு இலவச பயணம் வழங்கப்படும் வாக்குறுதியாக அளித்தது. இது இந்திரா உத்தரவாதம் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில், கேளராவில் கேரளாவில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி ஆட்சியை பிடித்தது.
இதனை அடுத்து, கேரளாவில் பெண்களுக்கான இலவச பயண திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, நகரப் பேருந்துகளில் உள்ள அனைத்து நடத்துநர்களும் பயணிகளின் பாலினத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும் என மாநில அரசு கேட்டுக் கொண்டது. மின்னனு பயணச்சீட்டு இயந்திரங்கள் மூலம் கொடுக்கப்படும் பயணச்சீட்டுகளில் பாலினம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
தற்போது பயணச்சீட்டுகளில் பயணிகளின் பாலினம் இடம்பெற்றிருக்கிறது. விரைவில் பெண்கள் பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிப்பதற்கான திட்டத்தை கேரளா அரசு கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், தற்போது இந்த திட்டத்திற்கு தனியார் நிறுவனங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். அதாவது, பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் இலவச பேருந்து பயண திட்டத்தை மாநில அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என அகில கேரள பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
பெண்களுக்கான இலவச பேருந்து திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவது பேருந்து துறையின் வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் என கூறியுள்ளனர். இந்த விவகாரம் குறித்து அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயாராக இருப்பதாகவும் தனியார் நிறுவனங்கள் கூறியுள்ளனர். மேலும், திமும் 19 லட்சம் பெண்கள் பேருந்துகளில் பயணம் செய்து வருகின்றனர். இந்த சூழலில், பேருந்துகளில் இலவசமாக பெண்கள் பயணித்தால் தனியார் பேருந்துகளில் மாணவர்கள் மட்டுமே பயணிக்கும் நிலை ஏற்படும் என கூறுகின்றனர். இந்த திட்டத்தின் தாக்கத்தை ஈடுசெய்யும் வகையில், தனியார் போக்குவரத்து நிறுவனங்களுக்கு அரசு ஒரு சிறப்பு தொகுப்பை கொடுக்க வேண்டும் என தனியார் நிறுவனங்கள் கூறியுள்ளனர். இந்த நிலையில், கேளராவில் பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து திட்டம் தொடங்கப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.