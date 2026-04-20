கேது பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. டிசம்பர் வரை பொற்காலம்!

ketu Nakshatra Peyarchi: கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி இன்று (ஏப்ரல் 20) நடக்கிறது. இன்று பிற்பகல் 1.40 மணியளவில் கேது பகவான் மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். 

 

ketu Nakshatra Peyarchi: கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு பலன்களை அள்ளிக் கொடுக்கும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

 
ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி கொள்கின்றன. இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை  ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், இன்று கேது பகவான் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. அதாவது, கேது பகவான் இன்று இன்று (ஏப்ரல் 20) நடக்கிறது. இன்று பிற்பகல் 1.40 மணியளவில் கேது பகவான் மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார்.   

தனது சொந்த நட்சத்திரமான மக நட்சத்திரத்திற்கு கேது பகவான் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். டிசம்பர் மாதம் வரை கேது பகவான் மக நட்சத்திரத்தில் இருப்பார். இதனால், அசுப கிரகமாக கருதப்படும் கேது பகவான், 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுப்பார்.  

மேஷம் - கேது பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால்  மேஷ ராசிக்காரர்கள் செல்வம் கொட்டும். நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். தொழிலில் அசுர வளர்ச்சி அடைவீர்கள். மேலும், கூட்டுத் தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதோடு, புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கிறது.   

கடகம் - கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும்.  குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். அதோடு, உடன் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருக்கும் பிரச்னைகள்  தீரும். நிதி நிலைமை மேம்படும்.  பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.   

சிம்மம் - கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். மேலும், பணிடத்தில் உங்களுக்கு வருமானம் உயரக் கூடும். உடன் பிறந்தவர்கள் நிதி ரீதியாக உதவி செய்வார்கள். தொழில் விரிவாக்கத்திற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் போட்டிகள் குறையக்கூடும். உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும்.   

தனுசு -  கேது பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் தொழில் முன்னேற்றங்கள் ஏற்படக் கூடும். பதவி உயர்வுகள் கிடைக்கும்.   மேலும், தொழிலில் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும். மேலும், கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், சக ஊழியர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். வேலையில்லாதவர்களுக்கு கேதுவின் அருளால் புதிய வேலை கிடைக்கும். மேலும், வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)    

சித்திரை 7 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?