கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. தொட்டதெல்லாம் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்

Ketu Peyarchi On May 29th: கேது பகவான் மக நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது பாதத்திற்கு மே 29ஆம் தேதி பெயர்ச்சி அடைகிறார். கேது  பகவானின் இந்த நிலையால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

 

Ketu Peyarchi On May 29th: கேது பகவான் மக நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் நிலையில் பெயர்ச்சி அடைவது, ரிஷபம், தனுசு, மகரம், கன்னி ஆகிய ராசிகளுக்கு நன்மைகளை அள்ளிக் கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

 
ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. அந்த வகையில் 9 கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியமாக இருப்பது ராகு,கேது.  ராகு கேதுவின்  நிலையால் 12 ராசிகளுக்கும் பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நேர்மறையான, எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். கேது பகவான் சிம்ம ராசியில் இருக்கிறர்.  சிம்ம ராசியின் மகம் நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார்.   

இந்த நிலையில், கேது பகவான் மக நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் மே 29ஆம் தேதி காலை 10.16 மணிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஜூன் 30ஆம் தேதி வரை மக நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் நிலைத்திருக்கும். கேது பகவானின் இந்த பெயர்ச்சி நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும்  நன்மைகளை அள்ளிக் கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.  

ரிஷபம் - கேது பகவான் மக நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் நிலையில் பெயர்ச்சியின் அடைகிறார். கேது பகவானின் இந்த பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை தரும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகக் கூடும். பேட்டித் தேர்வுகளில் மாணவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். வேலையில்லாதவர்களுக்கு புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.  குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். நிதி ரீதியாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மன அமைதி கிடைக்கும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு இருக்கும்.   

கன்னி - கேதுவின் பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை  உண்டாகும். நிதி நிலைமை மேம்படும். புதிய தொழில் தொடங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். நீங்கள் நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆறுதலாக இருப்பார்கள்.  கடன் தொல்லையில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். கேதுவின் அருளால் நீங்கள் திட்டமிட்ட பணிகளை முடிப்பீர்கள். புதிய பொறுப்புகள், வருமானமும் உயரக் கூடும்.  திருமண தடைகள் நீங்கும்.  

தனுசு - கேதுவின் பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு லாபத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை முடிப்பீர்கள். அதிர்ஷ்டம், செல்வம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வருமானமும் உயரக் கூடும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து அதிகமான லாபத்தை பார்ப்பீர்கள். பணம் சம்பாதிக்க பல வழிகள் கிடைக்கும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. திருமண தடைகள் நீங்கும்.  உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.  

மகரம் - மகர ராசிக்காரர்களுக்கு கேதுவின் பெயர்ச்சியால் வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். வருமானம் உயரக் கூடும். புதிய வாகனம், சொத்து, வீடு வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. பழைய முதலீடுகளில் இருந்து லாபத்தை பெறுவீர்கள்.   

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.  

