/கேது பார்வை ஆரம்பம்! இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. ஜாக்பாட், வெற்றி குவியும்

Ketu Nakshatra Peyarchi: ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி கேது பகவான் நட்சத்திர பெயர்ச்சி அடைகிறார். கேது பகவான் மக நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதனால், 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும்.
ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசி, நட்சத்திரத்தை மாற்றி வருகின்றன. அந்த வகையில், ஜோதிடத்தில் ராகு, கேது பகவான் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக அறியப்படுகிறார். ராகு, கேது பகவான் ஒவ்வொரு இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. அந்த வகையில், கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி நடக்கிறது.
கேது பகவான் ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி அன்று நள்ளிரவு 12.08 மணிக்கு கேது மக நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். அக்டோபர் 3ஆம் தேதி இநத் நட்சத்திரத்தில் இருப்பார். இதனால், 4 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
கேது பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். உங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை பெறுவார்கள். தம்பதிகளுக்கிடையே இருந்துவந்த மனவருத்தங்கள் குறையும். விவாதங்களில் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் கிடைக்கும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். தவறிய சில பொருள்கள் கிடைக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும். வர்த்தக பணிகளில் முயற்சிக்கு ஏற்ப முன்னேற்றம் உண்டாகும்.
கேது பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகள் மூலம் சில விஷயங்களை கற்றுக் கொள்வீர்கள். வழக்குகளில் நுணுக்கமான விஷயங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். மனதில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் மறையும். உத்தியோக பணிகளில் அனுகூலமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். எதிர்பாராத பொருள் வரவு உண்டாகும். கால்நடைகள் மீதான ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
கேது பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவீர்கள். கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். பூர்வீக சொத்துக்களால் ஆதாயம் அடைவீர்கள். பலதரப்பட்ட மக்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். சவாலான பணிகளில் ஈடுபாடு உண்டாகும். சுபகாரிய பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமாக முடியும். வியாபார பணிகளில் எதிர்பாராத அலைச்சல்கள் உண்டாகும். உயர்கல்வியில் மேன்மை உண்டாகும்.