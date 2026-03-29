கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம்! பணத்தை அள்ளலாம்

Ketu Peyarchi 2026: கேது பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் 4 ராசிக்காரர்கள் நன்மைகள் பெற இருக்கின்றனர். 

 
ஜோதிடத்தில் கேது மிகவும் முக்கியமான ஒரு கிரகமாக இருந்து வருகிறது. இந்த கேது கிரகத்தின் மாற்றம், மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடதக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.   

இந்த நிலையில், மார்ச் 29 அன்று கேது தனது சொந்த நட்சத்திரமான மகம் நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆக இருக்கிறார். இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை அளிக்க இருக்கிறது.   

மேஷம் (Aries): கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகளை தர உள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் வரும். அதனை பயன்படுத்தும் பட்சத்தில், நல்ல பலன்களை பெறலாம்.வியாபாரத்தில் நல்ல வாய்ப்புகள் வரும். புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் முதலீடு செய்யலாம். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் வெற்றி அடையும்.   

சிம்மம் (Leo): கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஆதாயங்களை தேடி தரும். இந்த காலகட்டத்தில் பண பிரச்சனை தீரும். கடன் வாங்கி இருந்தால், அதனை அடைப்பீர்கள். வேலையில் இடத்தில் சம்பள உயர்வு அல்லது உயர் பதவி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.   

தனுசு (Sagittarius): தனுசு ராசிக்காரர்கள் தொழில் ரீதியான முன்னேற்றத்தை அடைய இருக்கிறார்கள். வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் சிறப்பாக இருக்கும். கடின உழைப்பு நல்ல பலன் கிடைக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்க முடியும்.   

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.      

விஜய்க்கு அடுத்து முக்கியமான 5 தவெக வேட்பாளர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?