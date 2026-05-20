/கேது பார்வை ஆரம்பம்.. இந்த 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. கஷ்டங்கள் நீங்கும்

Ketu Nakshatra Peyarchi: கேது பகவான் தனது சொந்த நட்சத்திரமான மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளது. இதனால், குறிப்பிடட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் நிலை 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, கிரகங்களின் அசுபமாக கருதப்படுவது ராகு, கேது. ராகு, கேது பெயர்ச்சி ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அந்த வகையில், கேது பகவான் தற்போது பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளது.
அதாவது, கேது தனது சொந்த நட்சத்திரமான மகத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். கேது பகவான் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி மக நட்சத்திரத்தில் இருப்பார். கேதுவின் நிலையால் குறிப்பிட்ட ராசிளுக்கு நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். டிசம்பர் வரை செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம் - கேது பகவான் ஐந்தாம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதனால், மேஷ ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க சுப மாற்றங்களை கொண்டு வரும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்படலாம். மேலும், பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். தொழில், வேலையில் நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். சக ஊழியர்களின் ஆதரவு இருக்கும். மேலும், நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும்.
மிதுனம் - மிதுன ராசியின் மூன்றாவது வீட்டில் கேது பகவான் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். கேதுவின் பார்வையால் உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். மேலும், வீடு, சொத்து வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய கடன்கள் அடையக் கூடும்.
சிம்மம் - கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் எதிர்பாராத மாற்றங்கள் ஏற்படக் கூடும். வருமானம் உயரக் கூடும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். நிதி ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். தொழிலில் வேலையில் எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். சொத்து விவகாரங்களில் உங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்புகள் இருக்கும். திடீர் பண ஆதாயங்கள் ஏற்படக் கூடும்.
தனுசு - தனுசு ராசியின் 9வது வீட்டில் கேது பகவான் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதனால், வெளிநாடு பயண ம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கவும் சிறந்த காலமாக இருக்கும். வேலை நிமித்தமாக வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. திருமண தடைகள் நீங்கும். குழந்தை வரன் வேண்டி இருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவும் உங்களுக்கு இருக்கும்.
மீனம் - கேது பகவான் மீன ராசியின் ஆறாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மீன ராசிக்காரர்கள் அதிகமான நன்மைகளை பெறுவிர்கள். தடைபட்ட பணிகளை வெற்றிரமாக முடிப்பீர்கள். நினைத்த காரியங்கள் வெற்றிகரமாக முடியும் கடந்த காலத்தை விட நிதி நிலைமை கணிசமாக மேம்படும். உடல்நலப் பிரச்னைகளில் இருந்து முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். வேலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். சொத்து தகராறுகள் நீங்கும்.