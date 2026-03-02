கேது பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு தலைவிதியே மாறும்.. பணம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Ketu Nakshatra Peyarchi: கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி மே 31ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதனால், குறிப்பட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும்.
Ketu Nakshatra Peyarchi: கேது பெயர்ச்சியால் 3 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் சுப முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும். தொழில், வேலையில் சிறந்து விளங்குவீர்கள்.
ஜோதிட ரீதியாக, 9 கிரகங்களில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த கிரகமாக கேது அறியப்படுகிறார். கேதுவின் நிலை சில நேரங்களில் எதிர்மறையான ஆற்றலை கொண்டு வரும். சில நேரங்களில் நேர்மறையான ஆற்றலை கொண்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், கேது ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகிறார். அந்த வகையில், கேது நட்சத்திரத்தில் விரையில் மாற்ற உள்ளார்.
அதாவது, மே 31ஆம் தேதி அதிகாலை 2.28 மணிக்கு கேது மக நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் இடத்தில் நுழைகிறார். இவர் ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி வரை மக நட்சத்திரத்தில் பயணிப்பார். இந்த காலக்கட்டத்தில் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ரஷ்டம் செல்வத்தை கொடுக்கும்.
ரிஷபம் - கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மையை உண்டாகும். கேது பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வருமானம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் அங்கீகாரம் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
மிதுனம் - மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு கேதுவின் பெயர்ச்சி நல்ல விஷயங்களை கொடுக்கும். உங்களுக்கு சாதமாக அனைத்து விஷயங்களும் நடைபெறும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். வெளிநாடுகள் செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. பழைய கடன்கள் அடையும்.
கும்பம் - கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு கேதுவின் பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. முதலீடுகளில் இருந்து நல்ல லாபத்தை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் வெற்றி பெறுவீர்கள். தொழில் வரிவாக்கம் இருக்கும். தைரியும், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.
துலாம் - கேதுவின் பெயர்ச்சி துலாம் ராசிகளுக்கு நல்ல லாபத்தை கொடுக்கும். நதி நிலைமை மேம்படும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் இருந்த பணிகளை முடிப்பீர்கள். வீடு, வாகனம், சொத்து வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும். (பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது)