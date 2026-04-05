  • கேது பெயர்ச்சி: மே மாதம் முதல் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

கேது பெயர்ச்சி: மே மாதம் முதல் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Ketu Peyarchi On May 20th:ஜோதிட ரீதியாக, கேது பகவான் மே 20ஆம் தேதி மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், 4 ராசிகளுக்கு மே முதல் பொற்காலமாக இருக்கும்.

 

Ketu Peyarchi Palangal Latest: கேது பகவான் மே 20ஆம் தேதி சிம்ம ராசியின் மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், மேஷம், சிம்மம், கும்பம், விருச்சிகம் ஆகிய ராசிகளுக்கு  செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்.
ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. அந்த வகையில், 9 கிரகங்களின் அசுப கிரகமாக கருதப்படுகிறார் கேது. கேது பகவான் 18 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். கேதுவின் நிலை ஒவ்வொரு 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.  கேது பகவான் அசுப கிரகமாக கருதப்பட்டாலும், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அவர் நேர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தி தருகிறார்.   

அந்த வகையில் கேது பகவான் மே 20ஆம் தேதி மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். கேதுவின் அதிபதியாக மக நட்சத்திரம் இருக்கிறது. சிம்ம ராசியில் மக நட்சத்திரம் வருகிறது. எனவே, சிம்ம ராசியில் உள்ள மக நட்சத்திரத்திற்கு கேது பகவான் மே 20ஆம் தேதி பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  மே மாதத்தில் நிகழும் கேதுவின் பெயர்ச்சியால் நான்கு ராசிகளுக்கு ராஜயோகத்தை அள்ளிக்கிறது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.  

மேஷம் - கேது பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிகறது.  மே மாதம் முதல் உங்களுக்கு இருந்து வந்த நிதி பிரச்னைகள் தீரும். பழைய கடன்களை அடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பல வழிகளில் இருந்து உங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும்.  பணியில் இருப்பவர்களுககு  புதிய பொறுப்புகள் அல்லது பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும்.   

சிம்மம் - மக நட்சத்திரம் சிம்ம ராசியுடன் தொடர்புடையது. எனவே,  மே மற்றும் ஜூன் மாதங்கள் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். கேது மக நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடையும், சுப காரியங்கள் நடக்கும். உங்கள் பிள்ளைகள் மூலம் நல்ல செய்தியை  கேட்பீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது.  தையும் , தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பழைய கடன்களை அடைத்துவிட்டு நிம்மதியாக இருப்பீர்கள். உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.   

விருச்சிகம் - கேது பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வத்திற்கான கதவுகளை திறக்கும். நிலம், சொத்து வாங்கும் விஷயத்தில் உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும்.  பங்குச் சந்தை முதலீடுகளில் இருந்து அதிகமான லாபத்தை பெறுவீர்கள். மே மாத இறுதிக்குள் வெளிநாடு பயணம் அல்லது தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைமை மேம்படும். திருமண தடைகள் நீங்கும்.   

கும்பம் -  கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு கேதுவின் பெயர்ச்சி நல்ல மாற்றங்களை கொடுக்கும். அதிர்ஷ்டம், செல்வம் அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த நிதி பிரச்னைகள் தீரும். தொழிலில் மே மாதத்திற்கு பிறகு அசுர வளர்ச்சி அடைவீர்கள். கூட்டுத் தொழில் சிறப்பாக இருக்கும். தொழிலில் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக லாபத்தை பார்ப்பீர்கள். உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. வீடு, வாகனம், நகை வாங்கும் யோகம் மே மாதம் முதல் நடக்கும்.   

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

