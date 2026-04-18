ஒரே நேரத்தில் கேது, சனி, சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொட்டதெல்லாம் செல்வம், அதிர்ஷ்டம்

Ketu Shani Shukra Natchathira Peyarchi: ஒரே நேரத்தில் கேது, சனி, சுக்கிரன் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. அட்சய திருதியைக்கு பிறகு கேது பகவான் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும்.
Ketu Shani Shukra Natchathir Peyarchi: அட்சய திருதியை நாளை (ஏப்ரல் 19) கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த மங்களகரமான நாளில் கேது, சனி, சுக்கிரன் பெயர்ச்சி நடப்பது ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அந்த வகையில், ஒரே நேரத்தில் மூன்று சக்திவாய்ந்த கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. அட்சய திருதியை அன்றும் அதற்கு மறுநாளும் முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது.
அதன்படி, ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி சனி பகவான் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்தார். ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி சுக்கிர பகவான் பரணி நட்சத்திரத்தில் இருந்து வெளியேறி கிருத்திகை நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி கேது பகவான் சொந்த நட்சத்திரமான மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைய உள்ளார். ஒரே நேரத்தில் நடக்கும் மூன்று கிரகங்ளின் பெயர்ச்சியால் குறிபபிட்ட ராசிகளுக்கு நன்மைகளை அடுத்த சில நாட்களுக்கு கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம் - சனி, கேது, சுக்கரனின் நட்சத்திர மாற்றத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மங்களகரமானதாக இருக்கும். இந்த மாற்றங்கள் உங்களுக்கு தைரியம், தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நிலுவையில் இருந்த பணம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். கடன் தொல்லைகள் நீங்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். வருமானம் உயரக் கூடும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள்.
கடகம் - சுக்கிரன், சனி, கேதுவின் நட்சத்திர மாற்றங்களால் கடக ராசிக்காரர்கள் பிரச்னையில் இருந்து விடுபடுவார்கள். வீட்டில் இருந்து வந்த பிரச்னையும் தீரும். கடன் தொல்லையில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். தடை நீங்கும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்படக் கூடும். வருமானம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. செலவுகள் குறையக்கூடும். உங்களது சேமிப்பும் அதிகரிக்கும். பழைய நண்பர்களை சந்திப்பீர்கள். உங்கள் பிள்ளைகள் மூலம் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.
சிம்மம் - சுக்கிரன், சனி, கேது நட்சத்திர மாற்றத்தால் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகள் உருவாக கூடும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு பதவி உயர்வோ, சம்பள உயர்வோ கிடைக்கலாம். உங்கள் குடும்பத்துடன் இனிமையான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். வீட்டில் அமையும் நிலவும். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் ஈட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு நிச்சயம் வேலை கிடைக்கலாம். வாகனம், சொத்து வாங்கும் கனவு நனவாகலாம். உயர்கல்விக்காக தயாராகும் மாணவர்களுக்கு இந்த நேரம் சாதகமாக அமையும்.
தனுசு - சுக்கிரன், சனி, கேது நட்சத்திர மாற்றத்தால் உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். இந்த காலம் தொழில் வல்லுநர்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். புதிய தொழில் ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு தைரியம், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். கணவன் மனைவி இடையே மகிழ்ச்சி இருக்கும். தங்கம், வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் இருக்கிறது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)