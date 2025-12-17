பிரபல இயக்குநரின் 4 வயது மகன் மரணம்! லிஃப்ட்டிற்குள் மாட்டிக்கொண்டதால் சோகம்..

KGF 2 Co Director Kirtan Nadagouda Son Dies : இந்திய திரையுலகில், பலரை திரும்பி பார்க்க வைத்த படமாக இருக்கிறது, கே.ஜி.எஃப் 2. இந்த படத்தில் இணை இயக்குநராக வேலை பார்த்தவரின் மகன் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
KGF 2 Co Director Kirtan Nadagouda Son Dies : இந்திய சினிமாவில், முத்திரை பதித்த படங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது. கே.ஜி.எஃப். இந்த படத்தில், யாஷ் கதாநாயகனாக நடித்திருப்பார். இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகம், முதல் பாகத்தை விட பெரிய ஹிட் அடித்தது. இதற்கு காரணமாக, படத்தின் கதை சென்ற விதத்தை சொல்லலாம். படத்தை இயக்கியது பிரஷாந்த் நீல் என்றாலும், அவருடன் இணை இயக்குநராக இருந்தவர், கீர்த்தன் நாடகௌடா. இவரது நான்கு வயது மகன், தற்போது உயிரிழந்திருப்பது பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்திய அளவில் மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்த படங்களுள் ஒன்று, கே.ஜி.எஃப். இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகம், முதல் பாகத்தை விட நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இதில், யாஷ் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். அவருக்கு ஜோடியாக ஸ்ரீனிதி ஷெட்டி நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த பிரபலத்தின் வீட்டில்தான் சோகமான விஷயம் அரங்கேறி இருக்கிறது.
கே.ஜி.எஃப் 2 திரைப்படத்தை இயக்கியவர் பிரசாந்த் நீல். இவருடன் இணை இயக்குநராக இருந்தவர் கீர்த்தன் நாடகௌடா. பிரசாந்தின் பிற படங்களிலும் வேலை பார்த்த அவர், கடைசியாக சலார் படத்தில் அவருடன் சேர்ந்து பயணித்திருந்தார்.
கீர்த்தன் நாடகௌடா, சம்ரிதி பட்டேல் என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட்டனர். இவர்களுக்கு இரு பிள்ளைகள் உள்ளனர். அதில், 4 வயதான சிரஞ்சீவி சோனார்ஷ் மூத்த பிள்ளையாக இருந்தார்.
சிரஞ்சீவி சோனார்ஷ், சமீபத்தில் லிஃப்டில் வெகு நேரம் மாட்டிக்கொண்டுள்ளார். இவரை காப்பாற்ற எவ்வளவோ வெளியில் இருந்தவர்கள் முயன்றிருக்கின்றனர். ஆனால், கடைசியில் அவரை காப்பாற்ற முடியாமல் போயுள்ளது.
குழந்தையின் இந்த இறப்பு, அவரது குடும்பத்தினருக்கு கடும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. விஷயம் தெரிந்த பிரபலங்கள் பலரும் இயக்குநர் கீர்த்தனின் வீட்டிற்கு விரைந்துள்ளனர்.
மகனை இழந்த பெற்றோர்களாக நிற்கும் கீர்த்தன் மற்றும் அவரது மனைவி சம்ரிதிக்கு பலரும் ஆறுதல் தெரிவித்து வருகின்றனர். ஆந்திராவின் துணை முதலமைச்சராக இருக்கும் பவன் கல்யாண், கீர்த்தனுக்கும் அவருக்கு குடும்பத்தினருக்கும் ஆதரவு தெரிவித்து பதிவிட்டுள்ளார்.
குழந்தையின் மரணத்தால் அதிர்ச்சியில் இருக்கும் குடும்பத்தினருக்கு தனிப்பட்ட விஷயங்களை செய்ய, பிரைவசி வழங்குமாறி அவர்களை சுற்றி இருக்கும் நண்பர்களும் உறவினர்களும் கேட்டு வருகின்றனர். கீர்த்தனின் ப்ரொஃபைலை எடுத்து பார்த்தால், அதில் அவர் நிறைய புகைப்படங்களில் தன் மகனுடன்தான் நிற்கிறார். இந்த விஷயமும், காண்போர் நெஞ்சை கலங்க வைத்துள்ளது.