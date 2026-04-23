- Tamil News
- Photos
- கப்பார் யோகம்: மே 1 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு பெரிய ஆபத்து.. நிதி, ஆரோக்கியத்தில் சிக்கல்!
Unlucky Zodiac Signs 2026: மே மாதத்தில் உருவாகும் கப்பார் யோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு கடினமான காலத்தை கொண்டு வரக்கூடும்.
பாலாஜி
- Apr 23, 2026, 07:44 PM IST
Khappar yoga 2026: மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் சில தீவிரமான கிரக சேர்க்கைகள் கப்பார் யோகத்தை உருவாக்க இருக்கிறது. இந்த யோகம் எதிர்மறையான பலன்களையே வழங்குகிறது. குறிப்பாக மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு (மிதுனம், கன்னி, மீனம்) அதிக பிரச்சனையை ஏற்படுத்துகிறது. அதாவது தொழில் வாழ்க்கை மற்றும் ஆரோக்கியம் என அனைத்திலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என கூறப்படுகிறது.
1
/6
முக்கிய கிரகங்களான சனி, சூரியன் மற்றும் ராகு ஒன்றிணைந்து இந்த கப்பார் யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த யோகம் எதிர்மறை ஆற்றலை உருவாக்கக்கூடியதாகும். இந்த யோகம் உருவாக்குவதற்கு சில குறிப்பிட்ட காலச்சூழல்கள் முக்கிய காரணமாக கருதப்படுகின்றன. உதாரணமாக ஒரு மாத்ததில் செவ்வாய், சனி அல்லது ஞாயிறு ஆகிய கிழமைகளில் 5 முறை நிகழ்ந்தாலோ அல்லது அமாவாசை திதி ஒரு சங்கராந்தி நாளுடன் சேர்ந்து வந்தாலோ இந்த யோகம் உருவாகும் வாய்ப்பு உள்ளது.
2
/6
இந்த ஆண்டில் மே 1 முதல் ஜூன் 29 வரை கப்பார் யோகம் செயலில் இருக்கும். இந்த யோகத்தின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருந்தாலும் சில குறிப்பிட்ட ராசிகளில் மட்டும் அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என நம்பப்படுகிறது.
3
/6
மிதுனம்: இந்த கப்பார் யோகத்தால், மிதுன ராசிக்காரர்கள் எதிர்மறையான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் மிகவும் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். பொருளாதார ரீதியான பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். செலவுகள் அதிகரித்து சேமிப்புகள் குறையலாம். தொழிலில் லாபம் இருக்காது. வருமானத்திற்கான வழிகள் எதிர்பாராத அளவுக்கு வலுவாக இருக்காது.
4
/6
கன்னி: கப்பார் யோகத்தால், கன்னி ராசிக்காரர்கள் மோசமான பலன்களை எதிர்கொள்ள இருக்கின்றனர். இந்த காலத்தில் ஆரோக்கியம் ரீதியான பிரச்சனை வரலாம். நிதி ரீதியான பின்னடைவு இருக்கும். அவசரப்பட்டு எந்த காரியத்திலும் கை வைக்க வேண்டாம். ஒரு விஷயத்தை செய்யும் முன் பல முறை சிந்தித்து செய்யவும். வாழ்க்கை துணையுடன் வாக்குவாதம் அடிக்கடி வரலாம்.
5
/6
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்கள் கப்பார் யோகத்தால் தங்களின் வாழ்க்கையில் சிக்கலை சந்திக்க இருக்கின்றனர். இந்த காலத்தில் வேலையில் அதிக அழுத்தம் இருக்கும். பணிச்சுமை அதிகமாக தோன்றலாம். இதனால் மன அழுத்தம் அதிகமாகும். நிதிநிலைமையில் சரிவு ஏற்படும். மேலும், செலவுகள் எதிர்பாராத விதத்தில் அதிகரிக்கும்.
6
/6
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.