கிசான் விகாஸ் பத்திரம்: KVP மூலம் பணத்தை இரட்டிப்பாக்குவது எப்படி? விவரம் இதோ

Kisan Vikas Patra: கிசான் விகாஸ் பத்திரம் என்றால் என்ன? இதில் முதலீடு செய்வதற்கான வழிமுறைகள் என்ன? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
KVP Scheme Latest News: கிசான் விகாஸ் பத்திரம் மூலம் செய்யும் முதலீடு குறைந்த ஆபத்து கொண்டது. மேலும் இது ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் உங்கள் பணத்தை கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்பாக்க அனுமதிக்கிறது. இதன் பெயரில் இது விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும், இதில் இந்திய குடிமகக்கள் அனைவரும் முதலீடு செய்யலாம். மேலும், இது அரசாங்கத்தால் ஆதரிக்கப்படுவதால், இது பொதுவாக ஒரு பாதுகாப்பான தேர்வாகக் கருதப்படுகிறது.
கிசான் விகாஸ் பத்திரம் என்பது 1988 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்திய அரசாங்கத்தின் ஒரு சிறு சேமிப்பு திட்டம். இதன் முக்கிய குறிக்கோள் மக்களை பாதுகாப்பாகவும் நீண்ட காலத்திற்கும் சேமிக்க ஊக்குவிப்பதாகும். இந்தத் திட்டத்தில் நீங்கள் செலுத்தும் பணம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இரட்டிப்பாகிறது. தற்போது, முதிர்வு காலம் 115 மாதங்கள், அதாவது சுமார் 9 ஆண்டுகள் மற்றும் 7 மாதங்கள். வட்டி விகிதங்களைப் பொறுத்து இந்தக் காலக்கெடு அவ்வப்போது மாறலாம்.
இந்த திட்டத்தில் குறைந்தபட்ச முதலீடு ரூ.1,000 ஆகும். அதிகபட்ச முதலீடுக்கு வரம்பு இல்லை. பாதுகாப்பு மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக, KVP-க்கான கடுமையான KYC விதிமுறைகளை அரசாங்கம் செயல்படுத்தியுள்ளது.
அரசாங்கம் ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் KVP வட்டி விகிதத்தை மதிப்பாய்வு செய்து நிர்ணயிக்கிறது. 2024-25 நிதியாண்டில், இது சுமார் 7.5% வருடாந்திர கூட்டு வட்டியை வழங்குகிறது. கூட்டு வட்டி என்பது நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சம்பாதிக்கும் வட்டி அசலுடன் சேர்க்கப்பட்டு, அடுத்த ஆண்டு அதே தொகை செலுத்தப்படும். இது குறிப்பிட்ட காலத்தில் உங்கள் பணத்தை இரட்டிப்பாக்க உதவுகிறது. இதில் ரூ.50,000க்கு மேல் முதலீடுகளுக்கு பான் கார்டு அவசியம். ரூ.10 லட்சத்திற்கு மேல் முதலீடுகளுக்கு வருமானச் சான்று தேவை. உங்கள் ஆதார் எண் மூலம் அடையாள சரிபார்ப்பு செய்யப்படுகிறது.
இதில் முதலீடு செய்ய இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்ச வயது 18 ஆகும். நீங்கள் ஒரு மைனர் பெயரிலும் முதலீடு செய்யலாம். இதில் கூட்டுக் கணக்கையும் திறக்கலாம். அறக்கட்டளைகளும் இதில் முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கப்படுகின்றன. வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் முதலீடு செய்யத் தகுதியற்றவர்கள்.
பாதுகாப்பான முதலீடு, நீண்ட கால நன்மைகள், நிலையான வருமானம், சந்தை அபாயங்களிலிருந்து விலகி இருக்கும் பாதுகாப்பு, கூடுதல் சேமிப்பைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் வசதி ஆகியவற்றை நாடும் நபர்கள் இதில் முதலீடு செய்யலாம். KVP ஐ மாற்ற முடியுமா என்ற கேள்வி அவ்வப்போது எழுகின்றது. ஆம், KVP ஐ சில நிபந்தனைகளின் கீழ் மாற்றலாம். இதை ஒரு நபரிடமிருந்து மற்றொரு நபருக்கு மாற்றலாம், ஒரு தபால் நிலையத்திலிருந்து மற்றொரு தபால் நிலையத்திற்கு மாற்றலாம். இதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட விண்ணப்ப செயல்முறையைப் பின்பற்றி உங்கள் ஆவணங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.
KVP-க்கு ஒரு லாக்-இன் காலம் உள்ளது. குறைந்தது 30 மாத முதலீட்டிற்குப் பிறகுதான் முதலீட்டாளர் பகுதியளவு அல்லது முழு பணத்தையும் எடுக்க முடியும். சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் (முதலீட்டாளரின் மரணம், நீதிமன்ற உத்தரவு, கூட்டுக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களில் ஒருவரின் மரணம்) முன்கூட்டியே பணம் எடுப்பது அனுமதிக்கப்படுகிறது.
முதலீடு செய்வதற்கு முன் வரி விதிகளை அறிந்து கொள்வது அவசியம்: இதில் பிரிவு 80C இன் கீழ் வரி விலக்கு இல்லை. நீங்கள் சம்பாதிக்கும் வட்டிக்கு முழுமையாக வரி விதிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் TDS 10% கழிக்கப்படுகிறது. உங்கள் வருமானத்தில் வட்டி சேர்க்கப்படுகிறது. முதிர்ச்சியில் TDS கழிக்கப்படுவதில்லை. ஆகையால், முதலீடு செய்வதற்கு முன் உங்கள் வரிகளைத் திட்டமிடுவது அவசியமாகும்.
முதலில் இதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை (படிவம் A) நிரப்பவும். அதை தபால் அலுவலகம் அல்லது வங்கியில் சமர்ப்பிக்கவும். நீங்கள் ஒரு முகவர் மூலம் முதலீடு செய்தால், படிவம் A1 ஐ நிரப்ப வேண்டும். KYC க்கு அடையாளச் சான்று மற்றும் முகவரிக்கான ஆதாரத்தை நீங்கள் வழங்க வேண்டும். ஆவண சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு உங்கள் பணத்தைச் செலுத்தலாம்.
ரொக்கம், காசோலை, பே ஆர்டர், டிமாண்ட் டிராஃப்ட் ஆகிய வழிகளில் பணத்தை செலுத்தலாம். பணம் செலுத்திய பிறகு KVP சான்றிதழ் வழங்கப்படும். நீங்கள் காசோலை அல்லது டிராஃப்ட் மூலம் பணம் செலுத்தினால், சான்றிதழ் பின்னர் உங்களுக்கு அனுப்பப்படும். அதைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் விரும்பினால், மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் சான்றிதழைப் பெறலாம்.
இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பகிரப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.