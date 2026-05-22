/ரூ.1 கோடி வசூலித்த முதல் இந்திய படம்! 3 ஆண்டுகள் தியேட்டரில் ஓடியதாம்..

Kismet Movie : இந்த காலத்தில் பல்வேறு இந்திய திரைப்படங்கள், அசால்டாக ரூ.100 கோடி, 500 கோடி வசூலை பெருகின்றன. இதற்கு காரணம், மார்கெட் பெருகியதுதான். ஆனால், அந்த காலத்திலேயே ஒரு ப்ளாக் அண்ட் வைட் திரைப்படம், தியேட்டரில் மூன்று ஆண்டுகள் வரை ஓடி ரூ.1 கோடி வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது. அது எந்த படம் தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்.
Kismet Movie : சினிமா உலகம், கடந்த 50 ஆண்டுகளில் பல்வேறு மாற்றங்களை பெற்று விட்டது. ப்ளாக் அண்ட் வைட் படம், கலர் படம் என நாளுக்கு நாள் அனைத்து டெக்னாலஜிக்களும் படங்களை மெருகேற்ற வந்துகொண்டே இருக்கின்றன. இவையெல்லாம் வருவதற்கு முன்னரே 1943ல் வெளியான ஒரு இந்திய படம், சுமார் ரூ.1 கோடி வசூலை பெற்றிருக்கிறது. அந்த படத்தின் பெயர், அதில் அப்படியென்ன ஸ்பெஷல் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
கிஸ்மத் திரைப்படம், இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கிடைக்கும் முன்னரே, அதாவது 1943ஆம் ஆண்டிலேயே வெளியான இந்தி திரைப்படமாகும். இந்திய சினிமாவில் ஒரு முக்கியத் திருப்புமுனையாக அமைந்த திரைப்படமாகவும் இது கருதப்படுகிறது.
கிஸ்மத் திரைப்படத்தில் அசோக் குமார், சேகர் என்ற பிக்பாக்கெட் திருடனாக நடித்திருந்தார். இந்த படத்தை பாம்பே டாக்கீஸ் தயாரிக்க, ஞான முகர்ஜி, இதனை இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தின் கதை என்னவென்றால், சேகர் (அசோக் குமார்) ஒரு திருடன். அவன் மாற்றுத்திறனாளி பாடகியான ராணியை (மும்தாஜ் சாந்தி) காதலிக்கிறான். ஊழல் நிறைந்த ஒரு திரையரங்கு உரிமையாளரைச் சமாளிக்கும் அதே வேளையில், அவன் ராணிக்கு உதவ முயற்சிக்கிறான். இறுதியில், ஒரு குடும்ப ரகசியத்தை கண்டுபிடிக்கிறான்.
இந்த படத்தின் ஹைலைட்டே, படத்தின் ஹீரோ ஒரு Anti-hero என்பதுதான். அசோக் குமார், இதில் அன்பான பாத்திரமாகவும் அதே சமயத்தில் தார்மீக ரீதியாக தெளிவற்ற குணம் கொண்டவராகவும் இருப்பார். இது, இந்திய சினிமாவிற்கு புது விதமான கதைக்களமாக இருந்தது. இதனால்தான் இந்த படத்தை இந்திய சினிமாவில் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்திய படம் என கூறுகின்றனர்.
"பிக்பாக்கெட்" பாத்திரத்தில் அசோக் குமார் நடித்த இத்திரைப்படத்தின் வெற்றி, அவரை இந்தியாவின் முதல் சூப்பர் ஸ்டாராக மாற்றியது. பாக்ஸ் ஆபிஸில் ₹1 கோடியைக் கடந்த முதல் இந்தியத் திரைப்படம் இதுவாகும். இது திரையுலகில் ஒரு புதிய சாதனையை நிலைநாட்டி, நாட்டின் முதல் "எல்லாக் காலத்திற்குமான பிளாக்பஸ்டர்" என்ற பெருமையைப் பெற்றது.
இரண்டாம் உலகப் போரின் போது வெளியான இப்படம், 1940-களில் ₹1 கோடி வசூலித்தது (இது இன்றைய மதிப்பில் ₹500–600 கோடிக்கு சமம்). மேலும், கல்கத்தாவில் 187 வாரங்கள் ஓடியது மிகவும் புகழ்பெற்றது.
இந்த படத்தின் தயாரிப்பு செலவு வெறும் ₹2 லட்சம் பட்ஜெட் என கூறப்படுகிறது.கல்கத்தாவில் உள்ள ராக்ஸி சினிமாவில் 187 வாரங்கள் (3 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக) ஓடியது. இந்தச் சாதனை 32 ஆண்டுகள் நீடித்தது.இப்படத்தில் பிரபலமான பாடல்கள் இடம்பெற்றன. அவற்றில், அரசுக்கு எதிரான வெற்றிப் பாடலான "டூர் ஹடோ ஏ துனியா வாலோ"வும் ஒன்று.