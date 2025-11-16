அதிக பணத்துடன் வரும் KKR அணி... மினி ஏலத்தில் யார் யாரை கொக்கிக்போட்டு தூக்கும்?

KKR Mini Auction Plan 2026: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி வரும் மினி ஏலத்தில் யார் யாரை குறிவைக்கும் என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு அனைத்து அணிகளும் தங்களின் தக்கவைப்பு பட்டியலை வெளியிட்டன. இந்நிலையில், கேகேஆர் அணி 2 வெளிநாட்டு வீரர்கள் உள்பட 12 வீரர்களை மட்டுமே தக்கவைத்தது.
வெங்கடேஷ் ஐயர், ஆன்ட்ரே ரஸ்ஸல், டி காக், ஆன்ரிச் நோர்க்கியா, ஸ்பென்சர் ஜான்சன், குவின்டன் டி காக், ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ் என 6 வெளிநாட்டவர்கள் உள்பட 9 வீரர்களை விடுவித்துள்ளது. குறைந்தபட்சம் 7 வீரர்களையும், அதிகபட்சம் 13 வீரர்களையும் எடுக்கலாம்.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிதான் அதிக தொகையுடன் மினி ஏலத்திற்குச் செல்கிறது எனலாம். ரூ.64.3 கோடியுடன் செல்வதால் கேகேஆர் அணி பல முன்னணி வீரர்களை எடுக்க கண்டிப்பாக முயற்சிக்கும். அந்த வகையில், கேகேஆர் அணி எந்த வீரர்களை எடுக்க வாய்ப்புள்ளது என்பதை இங்கு காணலாம்.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு தற்போது முக்கிய தேவை, விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர்தான். இரண்டு விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரையும் விடுவித்திருக்கிறது. இந்திய விக்கெட் கீப்பர் லவ்னித் சிசோடியாவையும விடுவித்திருக்கிறது. இதனால், ஜானி பேர்ஸ்டோவ், பென் டக்கெட், டிம் சைஃபர்ட், டெவான் கான்வே உள்ளிட்ட வீரர்களை கொல்கத்தா எடுக்க திட்டமிடும். ஜாஷ் இங்கிலிஸ் கூட நல்ல ஆப்ஷன்தான்.
ஒருவேளை, தனியே ஓபனர்கள் வேண்டும் என நினைத்தாலும் ஃபாப் டூ பிளெசிஸ், ரச்சின் ரவீந்திரா, பிரேசர் மெக்கர்க், பெவான் ஜேக்கப்ஸ் ஆகியோர் கொல்கத்தாவுக்கு ஏதுவாக இருப்பார்கள்.
ஆன்ட்ரே ரஸ்ஸலை கேகேஆர் விடுவித்துள்ளது. இவரை மீண்டும் குறைந்த தொகையில் எடுக்க கேகேஆர் நிச்சயம் முட்டிமோதும். இருப்பினும், கேம்ரூன் கிரீனை கேகேஆர் நிச்சயம் முழ மூச்சாக சென்று எடுக்க வாய்ப்புள்ளது. கேகேஆர் அணிக்கு மேக்ஸ்வெல், லிவிங்ஸ்டன் தேவையில்லை.
வெங்கடேஷ் ஐயர் கடந்த மெகா ஏலத்தில் கேகேஆர் அணியால் ரூ.23.75 கோடிக்கு எடுக்கப்பட்டார். இவர் மிடில் ஆர்டரில் அந்த அணிக்கு சிறப்பான ஆப்ஷனாக இருந்து வந்துள்ளார். எனவே, குறைந்த தொகையில் மீண்டும் எடுக்க கேகேஆர் நிச்சயம் திட்டமிடும்.
ஆகாஷ் தீப், மோகித் சர்மா உள்ளிட்ட இந்திய வேகப்பந்துவீச்சு ஆப்ஷன்களையும் அவர்கள் தேட வாய்ப்புள்ளது. ஏற்கெனவே, ஹர்ஷித் ராணா, வைபவ் அரோரா, உம்ரான் மாலிக் ஆகியோர் இருக்கிறார்கள். ஏலத்தில் எந்தெந்த வீரர்கள் எந்தெந்த வரிசையில் வருகிறார்களோ அதற்கேற்ப கேகேஆர் அணிக்கு வீரர்கள் கிடைப்பார்கள் எனலாம்.