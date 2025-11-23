கே எல் ராகுல் கேப்டன்.. கழட்டிவிடப்பட்ட முக்கிய வீரர்கள்.. உள்ளே வந்த CSK சிங்கக் குட்டி!

India Squad Against South Africa ODI: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
India vs South Africa ODI: கேப்டன் சுப்மன் கில் மற்றும் துணை கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் காயம் காரணமாக விலகி உள்ள நிலையில், புதிய கேப்டனாக கே.எல். ராகுல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் அணிக்குள் சில முக்கிய வீரர்கள் வருகை தந்துள்ளார். இங்கு பிசிசிஐ அறிவித்துள்ள இந்திய அணியில் இடம் பெற்றுள்ள 15 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
தென்னாப்பிரிக்கா அணி இந்தியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இந்திய அணியுடன் தற்போது டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டியில் வென்று 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்து தற்போது தொடரை வெல்லும் நோக்கில் தற்போது இரண்டாவது போட்டியில் விளையாடி வருகிறது.
முதல் போட்டியின்போது கேப்டன் சுப்மன் கில்லுக்கு கழுத்தில் வலி ஏற்பட்டதால், அவர் டெஸ்ட் தொடரில் இருந்து விலகி ஓய்வு பெற்று வருகிறார். இன்னும் குணமடைய நாட்கள் தேவைப்படுவதால் வர இருக்கும் ஒருநாள் போட்டியில் இருந்தும் விலகி உள்ளார்.
டெஸ்ட் தொடர் முடிவடைந்த பின்னர் இந்தியா - தென்னப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையே ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 30ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 06ஆம், தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது. இந்த நிலையில், இத்தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அணிக்கு கேப்டனாக கே.எல். ராகுல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சுப்மன் கில் இல்லாத நிலையில், இந்திய அணியை வழிநடத்தும் வாய்ப்பை ராகுலுக்கு வழங்கி உள்ளனர். அதேபோல் அணிக்குள் சில முக்கிய வீரர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
யஷ்யஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இந்த அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார். சமீப காலமாக டெஸ்ட் அணியின் நட்சத்திர வீரராக மட்டும் இருந்து வரும் ரிஷப் பண்ட்டிற்கு இம்முறை ஒருநாள் போட்டியில் விளையாட வாய்ப்பளிக்கும் வகையில் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
முன்னாள் கேப்டன் ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் இடம் பிடித்துள்ளனர். இவர்களது வருகை இந்திய ரசிகர்களுக்கு உற்சாகத்தை அளிக்கும் விதமாக இருக்கும்.
ஆல் ரவுண்டர்களில் ரவீந்திர ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோர் இடம் பிடித்துள்ளனர். அக்சர் படேலுக்கு இம்முறை வாய்ப்பளிக்கப்படவில்லை.
பந்து வீச்சில் முக்கிய வீரரான பும்ராவுக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரஷித் கிருஷ்ணா, ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோர் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இந்திய ஒருநாள் அணி: ரோகித் சர்மா, யஷ்யஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், விராட் கோலி, திலக் வர்மா, கே.எல். ராகுல் (கேப்டன்), ரிஷப் பண்ட், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷித் ராணா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், பிரஷித் கிருஷ்ணா, அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் துருவ் ஜுரேல்.