கொடைக்கானல் டூர்.. 2 நாட்கள் கட்டணம் கிடையாது.. சுற்றுலா பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்

Kodaikanal Free Entry: கொடைக்கானல் செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, மோயர் சதுக்கம், தூண்பாறை, குணா குகை, பைன் மரக்காடுகள் ஆகிய இடங்களுக்கு கட்டணமின்றி செல்லலாம் என திண்டுக்கல் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
Kodaikanal Free Entry: கோடை விடுமுறை தொடங்கியுள்ள நிலையில், சுற்றுலா பயணிகளுக்காக மே 2,3ஆம் தேதிகளில் இலவசமாக சுற்றுலா இடங்களை பார்வையிடலாம் என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
கோடை கால சீசனை முன்னிட்டு, சுற்றுலா பயணிகள் பல்வேறு இடங்களுக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர். குறிப்பாக தமிழகத்தில் உள்ள ஊட்டி, கொடைக்கானல், வால்பாறை ஆகிய இடங்களுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுத்து வருகின்றனர். இதனால், சுற்றுலா தளங்களில் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.
இந்த நிலையில் சுற்றுலா பயணிகளுக்காக திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் சரவணன் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, மோயர் சதுக்கம், தூண்பாறை, குணா குகை, பைன் மரக்காடுகள் ஆகிய இடங்களுக்கு கட்டணமின்றி செல்லலாம் என அறிவித்துள்ளார்.
மலைகளின் அரசி என்று அழைக்கப்படும் கொடைக்கானலுக்கு லட்சக்கணக்கானோர் செல்கின்றனர். குளிர்ச்சியான காலநிலை, பசுமையான காடுகள், அழகிய இயற்கை காட்சிகளால் சுற்றுலா பயணிகளை கொடைக்கானல் கவர்ந்து வருகிறது. கோடை காலத்தில் வெப்பத்தில் இருந்து தப்பிக்க மக்கள் அதிகமாக இங்கு வருகை தருகின்றனர்.
கொடைக்கானல் குணா குகை, தூண் பாறைகள், டால்பின் நோஸ், பைன் காடுகள், பேரிஜாம் ஏரி, சில்வர் கேஸ்கேட் நீர்வீழ்ச்சி ஆகிய இடங்கள் பிரபலமானவை. தற்போது கோடை விடுமுறை தொடங்கியுள்ளதால் கொடைக்கானலில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகமாக இருக்கிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டு தான், சுற்றுலா பயணிகளுக்கு சூப்பரான அறிவிப்பை மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.
கொடைக்கானலில் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் வாகனங்களுக்கு மே 3ஆம் தேதி வரை இலவச அனுமதி அளித்து மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. மே 2,3ஆம் தேதிகளில் தூண்பாறை, குணா குகை, பைன் மரக்காடுகள், மோயர் சதுக்கம் ஆகிய இடங்களை கட்டணமின்றி செல்லலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மே 4ஆம் தேதி முதல் கொடைக்கானலில் இந்த 5 இடங்களில் வரிசையில் நிற்காமல் உடனடியாக கியூஆர் கோடு மூலம் டிக்கெட் பெறும் நடைமுறையை செயல்படுத்தவும் மாவட்ட நிர்வாகம் கொண்டு வர உள்ளது. இதனால், சுற்றுலா பயணிகள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது.
ஏற்கனவே, கொடைக்கானலில் சுற்றுலா தலங்களில் ஆன்லைன் கட்டண வசூலிப்பு முறையால் தாமதம் ஏற்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதனால், சுற்றுலா வாகன ஓட்டுநர்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த நிலையில், மே 4ஆம் தேதி முதல் க்யூஆர் கோர்டு முறையில் டிக்கெட் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. மேலும், மே 2,3ஆம் தேதிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் கட்டணமில்லா பசுமை பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளுக்கு செல்லலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.