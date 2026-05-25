/இனி கொடைக்கானலை இலவசமாக சுற்றி பார்க்கலாம்.. முதல்வர் விஜய்யின் அறிவிப்பு - சுற்றுலா பயணிகள் ஹேப்பி!

Kodaikanal Tourist Spots Free Entry : கொடைக்கானலில் இன்று (மே 25) முதல் மே 31ஆம் தேதி வனத்துறைக்கு சொந்தமான இடங்களை இலவசமாக பார்வையிடலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல்வர் விஜய்யின் உத்தரவின்பேரில் வனத்துறை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை கருத்தில் கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கோடை விடுமுறை தொடங்கியுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் முக்கிய சுற்றுலா தலமான திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள கொடைக்கனால் சுற்றுலா பயணிகளால் களைகட்டியுள்ளன. வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால், தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகின்றனர்.
இதனால், கொடைக்கனாலில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்துள்ளது. கொடைக்கானலில் முக்கிய சுற்றுலா தலமான கோகர்ஸ் வாக், பைன் காடு, பில்லர் ராக்ஸ், குணா குகை, பிரியண்ட் பூங்கா உள்ளிட்ட இடங்களில் சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வமுன் சென்ற இயற்கையை ரசித்து வருகின்றனர்.
சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்துள்ளதால் ஓட்டல்கள், விடுதிகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் பெரும்பாலும் நிரம்பியுள்ளன. இதனால், கொடைக்கானலில் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்படுகிறது. இந்த நிலையில், கொடைக்கானல் சுற்றுலா பயணிகளுக்காக முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியாகி உள்ளது.
கொடைக்கானலில் 4 சுற்றுலா தலங்களை கட்டணமின்றி காணலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். மே 25ஆம் தேதியான இன்று முதல் மே 31ஆம் தேதி வரை 4 சுற்றுலா தலங்களை கட்டணமின்றி பார்வையிடலாம் என அறிவித்துள்ளார்.
அதன்படி, தூண் பாறை, குணா குகை, பைன் மரக்காடுகள், மோயர் சதுக்கம் ஆகிய இடங்களை இலவசமாக கண்டுகளிக்கலாம். கொடைக்கானலுககு வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கையை கருத்தில் கொண்டு வனத்துறை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில், வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கொடைக்கானல் சுற்றுலா தலங்களை இலவசமாக பார்வையிடலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.