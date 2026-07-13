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கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல தடை.. எங்கு தெரியுமா? அதிரடி அறிவிப்பு

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 13, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:21 PM IST

Kodaikanal Dolphin Nose: கொடைக்கானலில் டால்பின் நோஸ் செல்ல தடை செய்யப்படுவதாக வனத்துறை அறிவித்துள்ளது. டால்பின் நோஸ் பகுதிக்கு செல்லும் சாலையில் சீரமைப்பு பணிகள் நடப்பதால், சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்ல தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

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தமிழகத்தில் மிகவும் பிரபலமான மலைவாசஸ்தலங்களில் ஒன்றாக கொடைக்கானல் இருக்கிறது. கொடைக்கானலுக்கு பல்வேறு மாவட்டங்கள், மாநிலங்களில் இருந்து சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருவார்கள்.  திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள கொடைக்கானல் குளிர்ச்சியான காலநிலையை கொண்டுள்ளது. 

 

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கொடைக்கானலில் குணா குகை, பைன் காடு, கிரீன் வேலி வியூ, டால்பின் நோஸ், கோக்கர்ஸ் வாக், பில்லர் ராக்ஸ், வெள்ளி அறுவி உள்ளிட்ட  இடங்கள் சுற்றுலா பயணிகள் விரும்பி பார்வையிடும் முக்கிய இங்களாக உள்ளன.ங

 

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கொடைக்காலுக்கு ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரை கோடை விடுமுறை காலத்திலும், செப்டம்பர் முதல் பிப்ரவரி வரை குளிர்காலத்திலும் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படும். இந்த காலத்தில் அனைத்து சுற்றுலா இடங்களிலும் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படும். வரிசையில் காத்திருந்து தான் அனைத்து இடங்களையும் பார்வையிட முடியும்

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இந்த நிலையில், வனத்துறை முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, கொடைக்கானலில் டால்பின் நோஸ் பகுதிக்கு செல்ல சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

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டால்பின் நோஸ் பகுதிக்கு செல்லும் சாலையில் சீரமைப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால் தற்காலிகமாக சுற்றுலா பயணிகள் டால்பின் நோஸ் பகுதிக்கு செல்ல தற்காலிகமாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. 

TAGS:
Kodaikanal
Kodaikanal Tour

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