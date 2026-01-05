English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • KKRல் இருந்து முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான் நீக்கம்! கொல்கத்தா அணியின் பெஸ்ட் பிளேயிங் 11..

KKRல் இருந்து முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான் நீக்கம்! கொல்கத்தா அணியின் பெஸ்ட் பிளேயிங் 11..

KKR Best Playing XI After 2026 Mustafizur Rahman Removed: ஐபிஎல் தொடர் வரும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் தொடங்க உள்ள நிலையில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் பெஸ்ட் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம். 

 
1 /6

ஐபிஎல் தொடரின் 19வது சீசன் வரும் ஏப்ரம், மே மாதங்களில் தொடங்க நடைபெற இருக்கிறது. இத்தொடருக்கான மினி ஏலம் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி முடிவடைந்த நிலையில், அதில் அனைத்து அணிகளும் தங்கள் அணியை பலப்படுத்த தேவையான வீரர்களை எடுத்துக்கொண்டனர்.   

2 /6

அந்த வகையில் ஷாருக் கானின் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும் தங்களுக்கு தேவையான வீரர்களை மினி ஏலத்தில் எடுத்துக்கொண்டது.   

3 /6

இந்த சூழலில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ரூ. 9 கோடிக்கு எடுத்த வங்கதேச கிரிக்கெட் வீரர் முஸ்தபிசுர் ரஹ்மானை நீக்க வேண்டும் என பல்வேறு எதிர்ப்புகள் வலுத்தது.   

4 /6

வங்கதேசத்தில் நடைபெற்ற வரும் வன்முறையில் ஹிந்துகள் கொல்லப்படுகின்றனர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்த நாடு வீரரை இந்தியாவில் நடக்கும் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட வைக்க கூடாது என எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். தற்போது அவரை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி முஸ்தபிசுர் ரஹ்மானை அணியில் இருந்து நீக்கி உள்ளது. 

5 /6

இந்த நிலையில், முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான் இல்லாத கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11 எப்படி இருக்கும் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.   

6 /6

KKR Best Playing 11: ஃபின் ஆலன், அஜிங்க்யா ரஹானே (கேப்டன்), அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, கேமரூன் கிரீன், ரிங்கு சிங், ரோவ்மேன் பவல், ராமன்தீப் சிங், சுனில் நரைன், ஹர்ஷித் ராணா, வருன் சக்ரவர்த்தி, வைபவ் அரோரா, மதீஷா பதிரானா (இம்பாக்ட் வீரர்).    

IPL 2026 Kolkata Knight Riders Mustafizur Rahman kkr best playing xi

