KKR அணி டார்கெட் செய்யும் 3 வெளிநாட்டு வீரர்கள்... மினி ஏலத்திற்கு பக்கா பிளான்!

IPL 2026 Mini Auction: ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி குறிவைக்கும் மூன்று வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
Kolkata Knight Riders Mini Auction Plan: 2024 சீசனில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் கோப்பையை வென்ற கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி, 2025 சீசனில் அஜிங்கயா ரஹானே தலைமையில் 8வது இடத்தில் நிறைவு செய்தது. சுனில் நரைன் ஓப்பனிங்கில் கலக்கினாலும் கேகேஆர் அணியில் இன்னொரு அதிரடி ஓப்பனரின் தேவையும், விக்கெட் கீப்பரின் தேவையும் அதிகமாக இருக்கிறது.
ஐபிஎல் 2026 தொடரின் மினி ஏலம் (IPL 2026 Mini Auction) வரும் டிசம்பர் மாதம் நடைபெற இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், நவம்பர் 15ஆம் தேதிக்குள் எந்தெந்த வீரர்களை அணிகள் விடுவிக்கின்றன, தக்கவைக்கின்றன என்பது தெரிந்துவிடும்.
இதனால், நவம்பர் 15ஆம் தேதியே எந்தெந்த அணிக்கு எந்தெந்த வீரர்கள் மினி ஏலத்திற்கு தேவைப்படுவார்கள், யார் யார் அந்த அணிகள் குறிவைக்கும், ஒவ்வொர அணியின் கையிருப்பில் மினி ஏலத்திற்கு எவ்வளவு பணம் இருக்கும் உள்ளிட்டவை தெரிந்துவிடும்.
அந்த வகையில், 2024 சீசனின் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று, 2025இல் 8வது இடத்தில் முடித்த கொல்கத்தா அணி (KKR) அதற்கென ஒரு வெளிநாட்டு ஓபனிங் பேட்டரை நிச்சயம் தேடும். கூடுதலாக அவர்களுக்கு விக்கெட் கீப்பரும் தேவை. குவின்டன் டீ காக், குர்பாஸ் அகமது இருவரும் பெரிய ஃபார்மில் இல்லை. இவர்களில் ஒருவரை கேகேஆர் கண்டிப்பாக விடுவிக்கும்.
குவின்டன் டி காக் ரூ.3.60 கோடிக்கும், குர்பாஸ் அகமது ரூ.2 கோடிக்கும் கேகேஆர் அணியால் ஏலம் எடுக்கப்பட்டனர். இவர்களில் ஒருவரை விடுவித்துவிடுவது மட்டுமின்றி, வெங்கடேஷ் ஐயரையும் கேகேஆர் நிச்சயம் மினி ஏலத்தில் விடுவிக்கும். வெங்கடேஷ் ஐயரை ரூ.23.75 கோடிக்கு கேகேஆர் அணி எடுத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
வெங்கடேஷ் ஐயரை விடுவித்தால் கேகேஆர் அணியிடம் அதிக பர்ஸ் தொகை இருக்கும். அப்படியிருக்க, வரும் மினி ஏலத்தில் இந்த 3 வெளிநாட்டு வீரர்களை கேகேஆர் அணி நிச்சயம் டார்கெட் செய்யும்.
ஜானி பேர்ஸ்டோவ் (Jonny Bairstow): விக்கெட் கீப்பிங் செய்யும் ஓபனிங் பேட்டர் என்பதால் கேகேஆர் இவரை நிச்சயம் எடுக்கும். இவரது அதிரடி உலகம் முழுவதும் பெயர் பெற்றது. 2 போட்டிகளில் மட்டும் 85 ரன்களை அடித்திருந்தார். இவரை எடுக்கும்பட்சத்தில் கேகேஆர்-இன் அதிரடி ஓபனிங், விக்கெட் கீப்பர் பிரச்னை தீரலாம்.
கேம்ரூன் கிரீன் (Cameron Green): வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்ரவுண்டரான இவர்தான் மினி ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவரை எடுப்பதற்கு அதிக பர்ஸ் தொகை கொண்டு அணிகள்தான் பெருமளவில் முயற்சிக்கும். இவரை எடுக்கும்பட்சத்தில் குறைந்த தொகையில் இந்திய விக்கெட் கீப்பர் ஓபனரை எடுத்துவிடலாம்.
பென் டக்கெட் (Ben Duckett): இங்கிலாந்து வீரரான ஓபனிங்கில் சிறந்த அதிரடி ஆட்டக்காரர். தேவைப்பட்டால் சுழற்பந்துவீச்சும் வீசுவார். இவரை அணியில் எடுத்தால் கேகேஆர் அணி ஓபனிங்கில் கவலைப்பட தேவையே இல்லை. பில் சால்ட் இடத்தை இவர் நிரப்பலாம்.