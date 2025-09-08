English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விருப்பமே இல்லாமல் சினிமாவுக்கு வந்து..இன்று டாப்பில் இருக்கும் நடிகர்கள்!

Kollywood Actors No Interest In Cinema : பலர், விரும்பி சினிமாவிற்கு வருவதில்லை. சும்மா முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் என்று நினைப்பவர்களும் கூட சினிமாவில் சாதிப்பதுண்டு. அப்படிப்பட்ட டாப் நடிகர்கள் குறித்து இங்கு பார்ப்போம். 

Kollywood Actors No Interest In Cinema : சில தமிழ் திரையுலக நடிகர்கள், விருப்பமே இல்லாமல் சினிமாவிற்குள் வந்திருக்கின்றனர். ஆனால், அப்படி வந்தவர்களும் கூட இங்கு பெரிதாக வெற்றி பெற்றுள்ளனர். அவர்கள் யார் யார் தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!
தனுஷ், ஆரம்பத்தில் இன்ஜினியரிங் படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாராம். 2002ல் தனது தந்தை இவரை சினிமாவில் இண்ட்ரோ செய்யும் வரை இவருக்கு சினிமாவில் பெரிதாக ஈடுபாடு இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. 

நடிகர் அஜித்குமார், உயர்கல்வி முடித்து விட்டு, கார்மெண்ட்ஸ் கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் மாடல் ஆனார், அப்படியே சினிமாவிற்குள் வந்துவிட்டார். இப்போது வரை அவருக்கு சினிமாவை தாண்டி மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் பயணங்களில் விருப்பம் உள்ளவராக இருக்கிறார்.

நடிகர் சூர்யா,  சினிமா பின்னணியை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும், முதலில் ஒரு கார்மெண்ட் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்தாராம். அதன் பிறகுதான் சினிமாவிற்கு வந்திருக்கிறார். 

மாதவன் சினிமாவிற்கு வரும் முன்பு பொது சேவை செய்ய வேண்டுமென ஆசைப்பட்டாராம். கடற்படை அல்லது விமானப்படையில் சேர வேண்டும் என்பது இவரது கனவு. ஆனால், வாழ்க்கை இவருக்கு பிற திட்டங்களை வைத்திருக்கிறது. 

த்ரிஷா, மிஸ் சென்னை பட்டம் வென்ற போது தனக்கு சினிமாவில் எந்த இண்ட்ரெஸ்டும் இல்லை என்றார். ஆனால் கடைசியில் சினிமாவிற்கு நடிக்க வந்துவிட்டார்.

நடிகர் அர்ஜுனுக்கு கராத்தே மீது அதிக ஆர்வம் இருந்தது. ப்ரூஸ் லீ போல ஆக வேண்டுமென நினைத்தாராம். கடைசியில், அதுவே அவரை சினிமாவிற்கு அழைத்து வந்தது.

நித்யா மேனன், பத்திரிகையாளர் ஆக வேண்டுமென நினைத்தாராம். அவரும் இப்போது திரையுலகில் ஜொலித்து வருகிறார்.

