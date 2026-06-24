/குஷ்பு - சுந்தர்.சி மகளுக்கு நாளை திருமணம்! முதல்வர் கலந்து கொள்வாரா?

சுந்தர்.சி-குஷ்புவின் மூத்த மகளான அவந்திகாவிற்கு, தற்போது திருமணம் நடைபெற இருக்கிறது. இதில் முதல்வர் விஜய் கலந்து கொள்வாரா இல்லையா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக வலம் வந்தவர், குஷ்பு. இவருக்கும் இயக்குநர் சுந்தர்.சிக்கும் 26 வருடங்களுக்கு முன்னர் திருமணம் ஆனது. இவர்களுக்கு அவந்திகா, அனந்திதா என இரு பெண் பிள்ளைகள் உள்ளனர்.
குஷ்புவின் முதல் மகள் அவந்திகாவிற்கு திருமணம் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த திருமணத்தில் கலந்து கொள்ள பல்வேறு சினிமா பிரபலங்களுக்கும், அரசியல் பிரமுகர்களுக்கும் பத்திரிகை வைக்கப்பட்டது.
அவந்திகாவை திருமணம் செய்யப்போகும் நபரின் பெயர், ஷ்ரவன் சீனிவாசன். இவர், சென்னையை சேர்ந்த மெர்ச்சண்ட் நேவி அதிகாரியாக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
அவந்திகாவின் திருமணம் குறித்த சமீபத்திய தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இவருக்கு, கோவாவில் ஜூன் 25 திருமணம் நடக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த திருமணத்தில் கலந்து கொள்ள, தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய்க்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால், அவர் இதில் கலந்து கொள்வாரா இல்லையா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.