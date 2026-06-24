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குஷ்பு - சுந்தர்.சி மகளுக்கு நாளை திருமணம்! முதல்வர் கலந்து கொள்வாரா?

Written ByYuvashree
Published: Jun 24, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:54 PM IST

சுந்தர்.சி-குஷ்புவின் மூத்த மகளான அவந்திகாவிற்கு, தற்போது திருமணம் நடைபெற இருக்கிறது. இதில் முதல்வர் விஜய் கலந்து கொள்வாரா இல்லையா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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குஷ்பு

தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக வலம் வந்தவர், குஷ்பு. இவருக்கும் இயக்குநர் சுந்தர்.சிக்கும் 26 வருடங்களுக்கு முன்னர் திருமணம் ஆனது. இவர்களுக்கு அவந்திகா, அனந்திதா என இரு பெண் பிள்ளைகள் உள்ளனர்.

 

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அவந்திகா

குஷ்புவின் முதல் மகள் அவந்திகாவிற்கு திருமணம் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த திருமணத்தில் கலந்து கொள்ள பல்வேறு சினிமா பிரபலங்களுக்கும், அரசியல் பிரமுகர்களுக்கும் பத்திரிகை வைக்கப்பட்டது.

 

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திருமணம்

அவந்திகாவை திருமணம் செய்யப்போகும் நபரின் பெயர், ஷ்ரவன் சீனிவாசன். இவர், சென்னையை சேர்ந்த மெர்ச்சண்ட் நேவி அதிகாரியாக பணிபுரிந்து வருகிறார். 

 

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தகவல்

அவந்திகாவின் திருமணம் குறித்த சமீபத்திய தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இவருக்கு, கோவாவில் ஜூன் 25 திருமணம் நடக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

 

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முதல்வர் விஜய்

இந்த திருமணத்தில் கலந்து கொள்ள, தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய்க்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால், அவர் இதில் கலந்து கொள்வாரா இல்லையா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

TAGS:
Kushboo
Avantika

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