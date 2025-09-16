English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விஜயின் குஷி படம் ரீ-ரிலீஸ்! எப்போது தெரியுமா?

Kushi Movie Re Release! 2000ல் வெளியான குஷி படம் அப்போதே ரசிகர்களிடையே  special feel கொடுத்த படம்... தற்போது 25 ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் ஆகும் குஷி... நீங்க திரையரங்கில் போய் பார்க்க ரெடியா?

Kushi Movie Re Release! விஜய்-ஜோதிகா ஜோடி நடித்த குஷி படம் 25 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் ஆகிறது. ரசிகர்களிடையே இந்த செய்தி பேரானந்தத்தையும் பழைய நினைவுகளையும் கொண்டுவந்துள்ளது.
1 /7

குஷி: 2000ல் எஸ்.ஜே.சூர்யா இயக்கத்தில் விஜய்–ஜோதிகா நடித்த குஷி படம் வெளியானது. ஏ.எம்.ரத்னம் தயாரிப்பில் வந்த இந்த ரொமான்டிக் காமெடி (Rom-Com) படம், அப்போதே ரசிகர்களால் பெரிதும் கொண்டாடப்பட்டது.

2 /7

இசை: தேவா இசையமைத்த பாடல்கள் அனைத்தும் சூப்பர் ஹிட் தான். அதே போல் குஷி படம் தமிழ் சினிமாவில் வணிக ரீதியாக வெற்றிபெற்றது. இதன் வெற்றியால் ஹிந்தி மற்றும் கன்னட மொழிகளிலும் ரீமேக் செய்யப்பட்டது.

3 /7

ரீ-ரிலீஸ்: குஷி படம் 25 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள நிலையில், மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்படுகிறது. வரும் செப்டம்பர் 25, 2025 அன்று படம் திரையரங்குகளில் ரசிகர்களுக்காக வெளிவரவுள்ளது. இதனால் ரசிகர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சி நிலவுகிறது.

4 /7

ரசிகர்கள் ரியாக்‌ஷன்: ரீ-ரிலீஸ் செய்தி வெளியாகியதும், விஜய் மற்றும் ஜோதிகா ரசிகர்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடுகிறார்கள். சமூக வலைதளங்களில் #Kushi25Years என்ற ஹேஷ்டேக் ட்ரெண்டாகி, பழைய நினைவுகளை பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

5 /7

கதை சுருக்கம்: சிவா மற்றும் ஜென்னி வாழ்க்கைச் சூழ்நிலையால் சந்தித்து நண்பர்களாகிறார்கள். அவர்கள் நண்பர்களின் காதலை சேற்று வைக்க முயற்சிக்கும் போது தாங்களும் ஒருவர்மீது ஒருவர் காதலிக்கத் தொடங்குகிறார்கள்.

6 /7

கதை சுருக்கம்: தவறான புரிதலால் தகராறானாலும், பிரிந்து கோவித்து, மீண்டும் ஒன்றிணைகிறார்கள். இறுதியில் குடும்ப சம்மதத்துடன் ஜென்னி–சிவா திருமணம் நடைபெறும். படம் ஹாப்பி எண்டிங்குடன் நிறைவடைகிறது.

7 /7

குஷியின் மரபு: குஷி, தமிழ் சினிமாவில் கல்லூரி காதல் படங்களுக்கு புதிய தரத்தை அமைத்த படம். இன்று கூட அதன் பாடல்கள், காமெடி, விஜய்–ஜோதிகா கெமிஸ்ட்ரி ரசிகர்களின் மனதில் சிறப்பு இடத்தை பெற்றுள்ளது.

Kushi Re Release vijay jyothika SJ Suryah 25Years of kushi

Next Gallery

ஆவணி 31 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?