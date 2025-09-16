விஜயின் குஷி படம் ரீ-ரிலீஸ்! எப்போது தெரியுமா?

Kushi Movie Re Release! 2000ல் வெளியான குஷி படம் அப்போதே ரசிகர்களிடையே special feel கொடுத்த படம்... தற்போது 25 ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் ஆகும் குஷி... நீங்க திரையரங்கில் போய் பார்க்க ரெடியா?
Kushi Movie Re Release! விஜய்-ஜோதிகா ஜோடி நடித்த குஷி படம் 25 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் ஆகிறது. ரசிகர்களிடையே இந்த செய்தி பேரானந்தத்தையும் பழைய நினைவுகளையும் கொண்டுவந்துள்ளது.
குஷி: 2000ல் எஸ்.ஜே.சூர்யா இயக்கத்தில் விஜய்–ஜோதிகா நடித்த குஷி படம் வெளியானது. ஏ.எம்.ரத்னம் தயாரிப்பில் வந்த இந்த ரொமான்டிக் காமெடி (Rom-Com) படம், அப்போதே ரசிகர்களால் பெரிதும் கொண்டாடப்பட்டது.
இசை: தேவா இசையமைத்த பாடல்கள் அனைத்தும் சூப்பர் ஹிட் தான். அதே போல் குஷி படம் தமிழ் சினிமாவில் வணிக ரீதியாக வெற்றிபெற்றது. இதன் வெற்றியால் ஹிந்தி மற்றும் கன்னட மொழிகளிலும் ரீமேக் செய்யப்பட்டது.
ரீ-ரிலீஸ்: குஷி படம் 25 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள நிலையில், மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்படுகிறது. வரும் செப்டம்பர் 25, 2025 அன்று படம் திரையரங்குகளில் ரசிகர்களுக்காக வெளிவரவுள்ளது. இதனால் ரசிகர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சி நிலவுகிறது.
ரசிகர்கள் ரியாக்ஷன்: ரீ-ரிலீஸ் செய்தி வெளியாகியதும், விஜய் மற்றும் ஜோதிகா ரசிகர்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடுகிறார்கள். சமூக வலைதளங்களில் #Kushi25Years என்ற ஹேஷ்டேக் ட்ரெண்டாகி, பழைய நினைவுகளை பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.
கதை சுருக்கம்: சிவா மற்றும் ஜென்னி வாழ்க்கைச் சூழ்நிலையால் சந்தித்து நண்பர்களாகிறார்கள். அவர்கள் நண்பர்களின் காதலை சேற்று வைக்க முயற்சிக்கும் போது தாங்களும் ஒருவர்மீது ஒருவர் காதலிக்கத் தொடங்குகிறார்கள்.
கதை சுருக்கம்: தவறான புரிதலால் தகராறானாலும், பிரிந்து கோவித்து, மீண்டும் ஒன்றிணைகிறார்கள். இறுதியில் குடும்ப சம்மதத்துடன் ஜென்னி–சிவா திருமணம் நடைபெறும். படம் ஹாப்பி எண்டிங்குடன் நிறைவடைகிறது.
குஷியின் மரபு: குஷி, தமிழ் சினிமாவில் கல்லூரி காதல் படங்களுக்கு புதிய தரத்தை அமைத்த படம். இன்று கூட அதன் பாடல்கள், காமெடி, விஜய்–ஜோதிகா கெமிஸ்ட்ரி ரசிகர்களின் மனதில் சிறப்பு இடத்தை பெற்றுள்ளது.