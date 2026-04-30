Labour Day 2026: வங்கிகள் முதல் கடைகள் வரை – எது இயங்கும், எது இயங்காது?

Labour Day 2026 : மே 1ஆம் தேதி உழைப்பாளர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. தொழிலாளர்களின் உரிமைகள், 8 மணி நேர வேலை கோரிக்கை உள்ளிட்டவற்றை முன்நிறுத்தி நடத்தப்பட்ட போராட்டங்களை நினைவுகூறும் வகையில் இந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. இதையடுத்து, இந்த நாளில் எந்தெந்த இடங்கள் திறந்திருக்கும், திறந்திருக்காது என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
1886ஆம் ஆண்டு, அமெரிக்காவின் சிக்காகோ தொழிலாளர்கள் நிண்ட வேலை நேரத்திற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தினர். அந்த சமயத்தில் தினமும் 10-12 மணி நேர வேலை செய்வது சாதாரண விஷயமாக இருந்தது. இதை எதிர்த்து, 8 மணி நேர வேலைக்காக பலரும் போராடினர், வேலை நிறுத்தமும் நடத்தப்பட்டது. இதை நினைவு கூறும் வகையில் மே தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
இந்தியாவை பொறுத்துவரை, 1923ஆம் ஆண்டில் சென்னை நகரில் மே தினம் கொண்டாடப்பட்டது. இதனை, சிங்காரவேலர் தலைமையேற்று நடத்தினார். அப்போதுதான், இந்தியாவில் முதன்முறையாக சிகப்பு கொடியானது ஏற்றப்பட்டது. இந்த மே தினம், தொழிலாளர்களின் உரிமைகள், சமத்துவம், நல்ல வேலை சூழல் உள்ளிட்டவற்றை முன்னிறுத்தி அனுசரிக்கப்படுகிறது.
சென்னை, பெங்களூரு, ஹைதராபாத், கவுஹாத்தி, லக்னோ உள்ளிட்ட பல முக்கிய நகரங்களில் வங்கிகள் இயங்காது. ஆனால் ஏடிஎம் சேவைகள், ஆன்லைன் பணப்பரிவர்த்தனைகள் உள்ளிட்டவை இயங்கும்.
ஏற்கனவே பள்ளிகளுக்கு சம்மர் லீவ் விடப்பட்டுள்ளது. இதையும் மீறி, மே 1ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படும் உழைப்பாளர் தினத்தை முன்னிட்டு அன்றைய தேதியில் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.
அரசு ஊழியர்களுக்கு மே 1ஆம் தேதி நாளில் விடுமுறை. பல அரசு நிலையங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும். இது, மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறும்.
ஷாப்பிங் மால், ஹோட்டல்கள், சினிமா, சூப்பர் மார்கெட் உள்ளிட்டவை மே 1ஆம் தேதி திறந்திருக்கும். இதற்கு லீவ் விடலாமா வேண்டாமா என்பதை, அந்தந்த தொழில் தலைவர்கள் முடிவெடுப்பார்கள்.
பேருந்து, ரயில் சேவை, டாக்சி, ஆட்டோ உள்ளிட்டவை வழக்கம் போல இயங்கும். ஆனால், தொழிலாளர் தினத்தை முன்னிட்டு எங்கேனும் கூட்டம் நடைபெற்றால் இது மாறலாம்.