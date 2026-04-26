லட்சுமி நாராயண யோகம்: மே முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. பணம், வெற்றி குவியப்போகுது

Lakshmi Narayan Yog On May: சுக்கிரன் மற்றும் புதனின் சேர்க்கையால் லட்சுமி நாராயண யோகம் மே 29ஆம் தேதி உருவாகிறது. இந்த மங்களகரமான யோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Lakshmi Narayan Yog: லட்சும் நாராயண யோகத்தால் மிதுனம், கன்னி, துலாம் உள்ளிட்ட ராசிகளுக்கு மே இறுதியில் இருந்து நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள்.
ஜோதிட ரீதியாக, 9 கிரகங்களின் நிலையால் அவ்வப்போது ராஜயோகங்கள் உருவாகிறது. இந்த ராஜயோகங்களால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு பலன்களை அள்ளிக் கொடுக்கிறது. அந்த வகையில், மே 29ஆம் தேதி லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. சுக்கிரன் புதன் சேர்க்கையால் இந்த லட்சுமி நாராயண யோகம் மே 29ஆம் தேதி உருவாகிறது. இதனால், லட்சுமியின் அருளால் சில ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
ஜோதிட ரீதியாக செல்வத்தின் கிரகமாக கருதப்படும் சுக்கிரன் மே 14ஆம் தேதி அன்று மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். தொடர்ந்து, புதன் மே 29ஆம் தேதி மிதுன ராசியில் நுழைகிறார். ஜோதிடத்தின்படி, சுக்கிரனும், புதனும் இணையும்போது லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகம் பொருள் வசதிகள், ஆடம்பரம், வியாபாராம், வெற்றியை மேம்படுத்தும். இந்த லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் யாரெல்லாம் என்னென்ன பலன்களை பெறுவார்கள் என்று பார்ப்போம்.
மிதுனம் - லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுப்பார்கள். இதனால், நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகளும் தீரும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். பணியில் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வேலையில் சிறந்த வாய்ப்புகள் உருவாகும். தந்தையின் ஆதரவு உங்களுக்கு இருக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்களது வருமானமும் அதற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கும்.
கன்னி - கன்னி ராசியின் 10வது வீட்டில் லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. இந்த ராஜயோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றிகள் குவியும். பணியிடத்தில் நீங்கள் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். உங்கள் உழைப்பிற்கான பலன்கள் கிடைக்கும். உங்கள் வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வெளிநாடு செல்லக் கூட வாய்ப்புள்ளது. புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கிறது. மேலும், கூட்டுத் தொழிலில் எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். பங்குச்சந்தை முதலீட்டில் இருந்து குறிப்பிட்ட லாபம் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
துலாம் - துலாம் ராசியின் 9வது வீட்டில் லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. இதன் காரணமாக, மன அழுத்தம் குறையும். தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். ரியல் எஸ்டேட் அல்லது பிற முதலீடுகளில் முதலீடு செய்வதற்கு ஒரு நல்ல நேரமாகும். தொழிலில் கணிசமாக லாபத்தை பெறுவீர்கள். இந்த நேரத்தில் ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு - தனுசு ராசியின் 7வது வீட்டில் லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்கள் கிடைக்கும். குடும்பத்திலும் சுப காரியங்கள் நடக்க கூடும். திருமண தடைகள் நீங்கி, நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. துணையுடன் இருந்து கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து மனப் பிரச்னைகள் தீரும். தொழிலதிபர்களுக்கு பெரிய ஒப்பந்தம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைமை உங்களுக்கு மேம்படும். மேலும், வாகனம், நகை, சொத்து வாங்கும் யோகமும் உங்களுக்கு இருக்கிறது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நீடிக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.