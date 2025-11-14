English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • லட்சும் நாராயண யோகம்.. இந்த ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்!

லட்சும் நாராயண யோகம்.. இந்த ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்!

Lakshmi narayana rajayoga: குரு பகவான் மற்றும் புதன் பகவன் சேர்க்கையால் லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. இதனால், சில ராசிகளுக்கு யோகம் கைகூடும் என ஜோதிடத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.
ஜோதிட சாஸ்திரங்கள்படி, கிரகங்களின் செயல்பாடு காரணமாக, ஒவ்வொரு ராசிகளின்படி, ஒருவிதமான தாக்கம் ஏற்படக் கூடும். ஜோதிடத்தின்படி, 9 கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால அளவில் தங்களுடைய ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இப்படி இருக்கும்போது, ஒருசில ராசிகளுக்கு பாசிட்டிவாகவும், சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும்.

இப்படியாக கிரகங்கள் இடம்மாறும்போது, பல விதமான யோகங்கள் உருவாகும். இந்த யோகங்கள் ராசிகள் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், தற்போது குரு பகவான் மற்றும் புதன் பகவான் சேர்க்கை நடைபெற்றதாக ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனால், லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாக உள்ளதாக தெரிகிறது.

லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் லட்சுமி தேவியின் அருளை பல ராசிகள் பெறுகின்றன. இதனால், அவர்களின் சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டப்போகிறது. எனவே, எந்தெந்த ராசிகளுக்கு லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் கொட்டப்போகுது என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

கும்பம் ராசிக்கு லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் அதிர்ஷடம் இருக்கும். குரு புதன் சேர்க்கை கும்ப ராசியினரின் 11வது வீட்டில் நிகழ இருக்கிறது. இந்த ராசி லட்சுமி தேவியின் அருளை பெறப்போகிறது. இதனால், வீட்டில் உள்ள நிதி சிக்கல்கள் தீரும். நீண்ட நாட்களாக கிடப்பில் இருக்கும் பணிகள் முடிவடையும். தங்கத்தை சேர்க்கும் நேரம் இது. வியாபாரத்தில் செல்வம் அதிகரிக்கும். வருமானத்திற்கான புதிய ஆதாயங்களும் உள்ளன.

லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் துலாம் ராசிக்கு வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றம் ஏற்படலாம். திருமணம் தடை நீங்கி, திருமண சம்மந்தம் கைகூடலாம். வேலைகளில் எதிர்பாராத பணி உயர்வுகளும் ஏற்படும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக இருந்த வந்த நோய் பிரச்னைகள் தீரும். வேலை நிமித்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் வாய்ப்புகள் இருக்கும். தங்கள் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் மற்றும் உயர் பதவிகளையும் பெறுவீர்கள்.

லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் மகரம் ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும். வீட்டில் நீண்ட நாட்ளாக இருந்த வந்த பிரச்னைகள் அனைத்தும் சரியாகும். மேலும், கடன் பிரச்னைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும். பணி இடத்தில் மகிழ்ச்சியூட்டும் செய்திகள் வரும். நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும். பெற்றோர் அனுமதியுடன் விரைவில் திருமணத்தை முடிக்கும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும். 

விருச்சிக ராசிக்கும் லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் குடும்பத்தில் செல்வம் அதிகரிக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். இதனால், பணி இடத்தில் உங்ளுக்கு பிடித்தமான வேலைகளை செய்வீர்கள். கல்வியில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். பொருளாதார நிலையில் ஏற்றம் இருக்கும். வீட்டில் உள்ளவர்களின் விருப்பங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறக் கூடும். திருமண தடைகள் நீங்கும். பிடித்த கோயிலுக்கு செல்லும் வாய்ப்பு கூடும். வெளிநாடுகளுக்கும் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். (இந்த கட்டுறை ஆன்மீக அடிப்படையிலேயே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எந்தஒரு அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை. அதனால், இதற்கு ஜீ தமிழ் பொறுப்பேற்காது)    

