சுக்கிரன்-புதன் சேர்க்கையால் லட்சுமி நாராயண யோகம்! இந்த 4 ராசிக்கு நல்ல காலம்!

சுக்கிரன்-புதன் சேர்க்கையால் உருவாகும் லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் பின்வரும் 4 ராசிகளுக்கு தொழில் மற்றும் செல்வத்தில் உச்சம் தொடும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, ஆகஸ்ட் 2025-ல் நிகழும் கிரகங்களின் சேர்க்கை ஒரு அபூர்வமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த யோகத்தை உருவாக்குகிறது. சுமார் 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, சுக்கிரன் மற்றும் புதன் கிரகங்கள் கடக ராசியில் இணைவதால், "லட்சுமி நாராயண ராஜயோகம்" உருவாகிறது.
இந்த யோகம் அறிவு, கலை, காதல், மற்றும் செல்வத்தைக் குறிக்கும் இந்த இரு கிரகங்களின் ஆற்றல்களை ஒன்றிணைப்பதால், குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், நிதி மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பெரும் முன்னேற்றங்களையும், அதிர்ஷ்டத்தையும் அள்ளித் தரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேஷம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த லட்சுமி நாராயண யோகம் அவர்களது ஜாதகத்தின் நான்காம் வீட்டில் உருவாகிறது. இது அவர்களின் தொழில் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமையும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறுவதுடன், குடும்ப வாழ்க்கையிலும் மகிழ்ச்சியான மாற்றங்கள் நிகழும்.
மிதுனம் மிதுன ராசிக்கு அதிபதியான புதனே, சுக்கிரனுடன் இணைவதால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு யோகம் இரட்டிப்பாகிறது. இந்த சேர்க்கை, மிதுன ராசியின் இரண்டாம் வீட்டில் நிகழ்வதால், செல்வ வளம் பெருகும்.
துலாம் துலாம் ராசிக்கு அதிபதியான சுக்கிரன், புதனுடன் இணைவதால், மங்களகரமான நிகழ்வுகள் நடக்கும். இந்த யோகம், காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் சாதகமான மாற்றங்களைக் கொண்டு வரும். குடும்பத்தில் நிலவி வந்த பிரச்சனைகள் நீங்கி, மகிழ்ச்சியும், நிம்மதியும் நிறைந்த வாழ்க்கை அமையும்.
விருச்சிகம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் ஜாதகத்தில் தன வீட்டில் (9-ம் வீடு) இந்த யோகம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இது தொழில் மற்றும் நிதி நிலையில் பெரும் வெற்றிகளைக் குவிக்கும். வருமானத்தை அதிகரிக்கும் புதிய வழிகள் பிறக்கும், நிதி நிலைமை வலுப்பெறும்.