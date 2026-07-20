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19 வயதில் லமின் யமால் சொத்து மதிப்பு இவ்வளவா...! ஆண்டு வருமானம் எவ்வளவு?

Written BySudharsan G
Published: Jul 20, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:14 PM IST

Lamine Yamal Net Worth : ஸ்பெயின் அணியின் நட்சத்திர வீரருமான, இளம் வீரரான லமின் யமாலின் வருமானம், ஒப்பந்த தொகைகள், நிகர சொத்து மதிப்பு ஆகியவற்றை இங்கு காணலாம்.

லமின் யமால்1/5

லமின் யமால்

கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக நடந்துவந்த பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் ஸ்பெயின் அணி கோப்பையை வென்றுள்ளது. 16 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஸ்பெயின் உலகக் கோப்பையை வென்றிருக்கிறது. அந்த வகையில், ஸ்பெயின் அணியின் நட்சத்திர வீரரன 19 வயதே ஆன லமின் யமால் மீதுதான் இந்த உலகக் கோப்பை முழுவதும் அதிக கவனம் இருந்தது.

லமின் யமால்2/5

லமின் யமால்

பார்சிலோனா அணியின் பிராடக்ட்டான அவர் இதற்கு முன் பார்சிலோ அணிக்காக La Liga கோப்பையையும், ஸ்பெயின் அணிக்காக 2024 UEFA ஈரோ சாம்பியன்ஷிப்பையும் வென்றிருந்தார். இப்போது பிபா உலகக் கோப்பையும் கிடைத்துவிட்டது. 20 வயதிற்கு அவர் கால்பந்தின் உயரிய பட்டங்களை வென்றுள்ளார்.

லமின் யமால்3/5

லமின் யமால்

பார்சிலோனா அணியில் அவரது வருடாந்திர அடிப்படை சம்பளம் 18 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் - 21.5 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் என கணிக்கப்படுகிறது. இவை போனஸிற்கு முந்தயவை. இவர் 2031ஆம் ஆண்டு ஜூன் வரை பார்சிலோனாவில் நீடித்திருப்பார். எனவே, வரிகள் செலுத்துவதற்கு முன் அவர் விளையாடிய போட்டிகள், கோல்கள், அணியின் வெற்றி ஆகியவைக்கு ஏற்ப ஒரு வாரத்திற்கு 3,50,000 அமெரிக்க டாலர்கள் - 4,00,000 அமெரிக்க டாலர்கள் ஆகும்.

லமின் யமால்4/5

லமின் யமால்

இதன்படி, அவரது ஓராண்டுக்கான வருடம் 33 மில்லியன் அமெரிக்க டாலராகும். அதுமட்டுமின்றி மற்ற எதிரி கிளப்களுக்கு அவர் போகக் கூடாது என்பதற்காக, அவரது ஆர்வத்தை தடுப்பதற்காக, பார்சிலோனா அவரது ஒப்பந்தத்தில் 1.1 பில்லியன் டாலர் விடுவிப்பு விடுவிப்பு நிபந்தனையையும் சேர்த்துள்ளது.

லமின் யமால்5/5

லமின் யமால்

அவர் விளம்பரத்தின் மூலம் 10 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் ஆண்டுதோறும் வருமானம் பெறுகிறார். 2024ஆம் ஆண்டில் Adidas நிறுவனத்துடன் அவர் கைக்கோர்த்தார். இதில் 34 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு அவர் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார் என கூறப்படுகிறது.  இன்னும் பல பிராண்டுகள் உடன் அவர் கைக்கோர்த்துள்ளார். இந்த ஜூன் மாதம் வரை அவரது நிகர சொத்து மதிப்பு 8 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் முதல் 15 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் என தகவல்.

TAGS:
Lamine Yamal
Lamine Yamal Net Worth
FIFA
FIFA World Cup

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