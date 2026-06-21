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நிலம் வாங்குபவர்களுக்கு ஷாக்... 2 மடங்கு உயர்ந்த பதிவு கட்டணம் - அடுத்து தமிழகத்தில் உயருமா?

Published: Jun 21, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:42 PM IST

நிலத்தின் குறைந்தபட்ச மதிப்புப் பதிவேடு (MVR) மாற்றியமைக்கப்பட்டு, புதிய பதிவுக் கட்டணங்கள் ஜூன் 19ஆம் தேதி முதல் பீகாரில் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

பதிவு கட்டணம்1/7

பதிவு கட்டணம்

பதிவுக் கட்டண உயர்வு: பீகார் அரசு குறைந்தபட்ச மதிப்புப் பதிவேட்டை (MVR) மாற்றியமைத்துள்ளதால், நகர்ப்புற, கிராமப்புற மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் நிலப் பதிவுக் கட்டணங்கள் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளன. இது ஜூன் 19ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்தன.

பதிவு கட்டணம்2/7

பதிவு கட்டணம்

மண்டல வாரியான மாற்றம்: இந்த கட்டண உயர்வு என்பது ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஏற்றவாறு மாறுபடுகிறது. கிராமப்புறங்களை விட நகர்ப்புற மற்றும் நகர்ப்புறத்தை ஒட்டிய புறநகர்ப் பகுதிகளில் கட்டணங்கள் அதிகமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளன.

பதிவு கட்டணம்3/7

பதிவு கட்டணம்

இரு மடங்கு உயர்வு: பதிவுக் கட்டணங்களை பொருத்தரை, நகர்ப்புற மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் பதிவுக் கட்டணங்கள் சுமார் 2 மடங்கும், கிராமப்புறங்களில் 1.6 மடங்கும் உயர்ந்துள்ளன. முத்திரைத்தாள் கட்டணம் தற்போது 6 சதவீதத்தில் இருந்து 7 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.

பதிவு கட்டணம்4/7

பதிவு கட்டணம்

கடன் வசதி: நிலத்தின் பதிவு மதிப்பு அதிகரித்துள்ளதால் வங்கிகள் சொத்துக்களின் மீது அதிக கடன் வழங்க வாய்ப்புள்ளது. இம்மாற்றம் நில ஆவணங்களில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கவும், முறைகேடுகளை குறைக்கவும் உதவும் என மாநில அரசு நம்பிக்கை தெரிவிக்கிறது.

பதிவு கட்டணம்5/7

பதிவு கட்டணம்

தமிழ்நாட்டிலும் உயர்கிறதா?: தமிழ்நாடு அரசு சமீபத்தில் வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கையில், தமிழ்நாட்டில் முத்திரைத்தாள் கட்டணம் சந்தை மதிப்பை விட குறைவாக உள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, தமிழ்நாட்டிலும் முத்திரைத்தாள் விரைவில் உயரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த 2023ஆம் ஆண்டில் நூறு ரூபாய் முத்திரைத்தாள் ஆயிரம் ரூபாயாகவும்; 20 ரூபாய் முத்திரைத்தாள் 200 ரூபாயாகவும் உயர்த்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

பதிவு கட்டணம்6/7

பதிவு கட்டணம்

அதேநேரத்தில் பீகாரில் சொத்துக்களின் குறைந்தபட்ச சந்தை மதிப்பை அரசு மிக குறைவாக வைத்திருந்தத காரணத்தால் தற்போது இரண்டு மடங்கு வரை உயர்ந்தது. ஆனால், தமிழகத்தில் ஏற்கெனவே சந்தை மதிப்புக்கு நிகராக வழிகாட்டி மதிப்பு பல பகுதிகளில் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பீகாரை போல உடனடியாக 2 மடங்கு கட்டண உயர்வு ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக அரிது. 

 

பதிவு கட்டணம்7/7

பதிவு கட்டணம்

ஏற்கெனவே பதிவுக்கட்டணம் 11% இருப்பதாலும், சமீபத்தில் சேவை கட்டணங்கள் உயர்த்தப்பட்டதாலும் தமிழகத்தில் உடனடியாக பொதுவான நிலப் பதிவுக் கட்டணங்கள் மேலும் உயர்வதற்கு வாய்ப்பில்லை என துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.

TAGS:
Bihar
Land Registration

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