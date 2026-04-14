ஜார்க்கண்டில் ‘தங்க வேட்டை’: 1900 ஹெக்டேரில் தங்கம் எடுக்கும் பணி தீவிரம்!

தங்கம் விலை இந்தியாவில் ஏறிக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் தங்கச் சுரங்கம் ஆய்வு தொடர்பான முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் இயற்கை வளங்கள் நிறைந்த மேற்கு சிங்பூம் மாவட்டத்தில் தான் இந்த தங்க பொக்கிஷம் இருக்கிறது.
நிலத்தடியில் புதைந்துள்ள தங்கத்தை வெளிக் கொண்டுவரும் நோக்கில் பிரம்மாண்டமான ஆய்வுப் பணிகள் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கியுள்ளன. இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையத்தின் (GSI) ஆரம்பகட்ட அறிக்கைகளைத் தொடர்ந்து, தற்போது விரிவான துளையிடும் (Drilling) பணிகள் வேகமெடுத்துள்ளன.
புவியியல் இயக்குநரகம், மேற்கு சிங்பூம் மாவட்டத்தின் ஜோன்கோ பரந்தியா (Jonko Bharandia) பகுதியில் சுமார் 1900 ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டுள்ளது.
இப்பகுதியில் தங்கம் எந்த அளவிற்கு உள்ளது மற்றும் அதனை வணிக ரீதியாக வெட்டி எடுப்பது சாத்தியமா என்பதை உறுதிப்படுத்துவதே இந்த துளையிடும் பணியின் முக்கிய நோக்கமாகும். இம்மாத தொடக்கத்தில் தொடங்கிய இந்த ஆய்வுப் பணிகள், அடுத்த 2 முதல் 3 மாதங்கள் வரை நீடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தங்கம் மட்டுமின்றி, ஜார்க்கண்டின் அண்டை மாவட்டங்களிலும் கனிம வளங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. கிரிடி (Giridih): இங்கு செம்பு (Copper) மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய துத்தநாகம் (Zinc), கோபால்ட் (Cobalt), குரோமியம் மற்றும் நிக்கல் போன்ற மதிப்புமிக்க தொழிற்சாலை தாதுக்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இவை மின்சார வாகன பேட்டரிகள் மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பத் துறையில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதால், இவை பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் முக்கியமானவையாகக் கருதப்படுகின்றன. ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் இந்தியாவின் கனிமக் களஞ்சியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த புதிய கண்டுபிடிப்புகள் குறித்து சில முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
சிங்பூம் ஷியர் ஜோன் (Singhbhum Shear Zone): புவியியல் ரீதியாக, இந்தப் பகுதி மிகவும் முக்கியமானது. ஏற்கனவே இங்குள்ள 'குந்தகோச்சா' (Kundarkocha) போன்ற பகுதிகளில் தங்கச் சுரங்கங்கள் உள்ளன.
ஏல நடைமுறை: ஆய்வின் இறுதியில் தங்கத்தின் இருப்பு உறுதி செய்யப்பட்டால், அந்தப் பகுதி சிறிய சுரங்கப் பிரிவுகளாக (Mining Blocks) பிரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, வெளிப்படையான ஏலத்தின் மூலம் தனியார் அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு சுரங்க உரிமம் வழங்கப்படும்.
பொருளாதார வளர்ச்சி: இந்தத் திட்டம் வெற்றி பெற்றால், உள்ளூர் மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைப்பதுடன், ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் வருவாயும் பல மடங்கு உயரும்.
புவியியல் துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், "தற்போது பல இடங்களில் துளையிட்டு மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த மாதிரிகள் ஆய்வகப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, தங்கத்தின் தரம் மற்றும் அடர்த்தி கணக்கிடப்படும். இதன் முடிவுகளைப் பொறுத்தே சுரங்கப் பணிகள் குறித்த அடுத்தகட்ட முடிவுகள் எடுக்கப்படும்," எனத் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேற்கு சிங்பூம் பகுதியில் நிலவும் இந்த 'தங்க வேட்டை', ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தை கனிம உற்பத்தியில் புதிய உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 1900 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் நடக்கும் இந்த மெகா ஆய்வு, இந்தியாவின் கனிமப் பாதுகாப்பு மற்றும் இறக்குமதியைக் குறைக்க உதவும் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.