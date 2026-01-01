நடிகர் விஜய்யின் கடைசி 5 படங்கள் என்னென்ன? வசூல் எவ்வளவு?

Actor Vijay: நடிகர் விஜய்யின் கடைசி 5 படங்கள் என்னென்ன? அப்படங்கள் செய்த வசூல் எவ்வளவு என்ற விவரத்தை இங்கு பார்க்கலாம்.
Vijay Last 5 Movies Collection: நடிகர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் படம் வரும் பொங்களை முன்னிட்டு ஜனவரி மாதம் 9ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது. இப்படம்தான் அவர் கடைசி படம் என்றும் அவர் சினிமாவை விட்டு விலகுவதாகவும் சமீபத்தில் தெரிவித்தார்.
மாஸ்டர் (Master) - 2021: இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய், விஜய் சேதுபது, மால்விகா மோகன் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் உருவாகி கடந்த 2021ஆம் அண்டு வெளியான படம் மாஸ்டர். இப்படம் 250 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்தது.
பீஸ்ட் (Beast) - 2022: கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு நெல்சன் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் நடிப்பில் வெளியான படம் பீஸ்ட். இப்படம் விமர்சனம் ரீதியாக தோல்வி அடைந்தாலும், வசூல் ரீதியாக ரூ. 200 கோடிக்கு அதிகமாக வசூல் செய்தது.
வாரிசு (Varisu) - 2023: வம்ஷி பைடிபள்ளி இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் வாரிசு. இப்படம் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பில் வெளியான நிலையில், செம அடிவாங்கியது. ஆனால், வசூலில் ரூ. 300 கோடியை தாண்டியது.
லியோ (Leo) - 2023: இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய், த்ரிஷா உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் நடிப்பில் உருவாகி கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் லியோ. இப்படம் ரூ. 600 கோடிக்கு அதிகமாக வசூல் செய்தது.
கோட் (Goat) - 2024: இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் கோட். இப்படம் சுமாரான விமர்சனத்தை பெற்ற நிலையில், ரூ. 450 கோடிக்கு மேல் அதிகமாக வசூல் செய்தது.