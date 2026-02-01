English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  லேடஸ்ட் ஐபோன் மாடல்கள் விலை அதிரடியாக குறைப்பு.. எவ்வளவு தெரியுமா?

லேடஸ்ட் ஐபோன் மாடல்கள் விலை அதிரடியாக குறைப்பு.. எவ்வளவு தெரியுமா?

தற்போது ஃபிளிப்கார்ட் ஐபோன் 16 பிளஸ்-ஐ மிகக் குறைதற்போது ஃபிளிப்கார்ட் ஐபோன் 16 பிளஸ்-ஐ மிகக் குறைந்த விலையில் வழங்குகிறது, மேலும் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ரூ. 15,000 நேரடித் தள்ளுபடியையும் அளிக்கிறது. ந்த விலையில் வழங்குகிறது, மேலும் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ரூ. 15,000 நேரடித் தள்ளுபடியையும் அளிக்கிறது. 
ஐபோன் 16 பிளஸ் ஃபிளிப்கார்ட்டில் ரூ. 74,900 என்ற விலையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, இது அதன் அறிமுக விலையான ரூ. 89,900-ஐ விடக் குறைவானது. இதன் மூலம், வாடிக்கையாளர்கள் ரூ. 15,000 நேரடித் தள்ளுபடியைப் பெறுகிறார்கள்.  

இது ஒரு சிறந்த சலுகை, ஏனென்றால் ஒரு வருடம் மட்டுமே பழமையான இந்த பிளஸ் மாடலில் ரூ.15,000 தள்ளுபடி சலுகையை நீங்கள் காண்பது மிகவும் அரிது.  

தற்போதைக்கு எந்த வங்கிச் சலுகையும் இல்லை, மேலும் இந்தச் சலுகை எப்போது முடிவடையும் என்பது குறித்த தகவலும் வழங்கப்படவில்லை. எனவே, ஆர்வமுள்ள வாடிக்கையாளர்கள் விரைந்து செயல்பட வேண்டும்.  

ஐபோன் 16 பிளஸ் சமீபத்தில் வெளியான மாடல் என்பதால், இது ஆப்பிள் இன்டெலிஜென்ஸ் அம்சங்களுடன் வருகிறது. மேலும், பெரிய பேட்டரி மற்றும் டிஸ்ப்ளேவைத் தவிர, பிளஸ் மாடலின் மற்ற விவரக்குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டாண்டர்ட் ஐபோன் 16 மாடலைப் போலவே உள்ளன.  

5-கோர் ஜிபியு கொண்ட சமீபத்திய A18 சிப் மூலம் இயக்கப்படுவதால், இது தனது முந்தைய மாடலை விட சிறந்த வேகத்தையும் செயல்திறனையும் வழங்குகிறது.  

ஸ்டாண்டர்ட் ஐபோன் 16 உடன் ஒப்பிடும்போது, ​​பிளஸ் மாடலில் மிகவும் பெரிய 6.7-அங்குல சூப்பர் ரெட்டினா எக்ஸ்டிஆர் OLED டிஸ்ப்ளே உள்ளது. இந்த பெரிய திரை கேமிங்கிற்கு மிகவும் சிறந்தது.  

இந்த பின்புற கேமரா அமைப்பில் 48 மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமராவும் 12 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் கேமராவும் அடங்கும், இது பகல் நேரங்களில் சிறந்த புகைப்பட அனுபவத்தை வழங்க முடியும்.  

ஸ்டாண்டர்ட் பதிப்புடன் ஒப்பிடும்போது, ​​பிளஸ் மாடலில் நீங்கள் ஒரு பெரிய பேட்டரியைப் பெறுகிறீர்கள்.  

ஐபோன் 16 பிளஸ் ஆனது IP68 தரச்சான்றிதழ் பெற்றது, இது கூடுதல் நீடித்துழைப்பிற்காகத் தெறிக்கும் நீர், தண்ணீர் மற்றும் தூசிக்கு எதிரான பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

