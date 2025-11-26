ஜெயிலர் 2 படத்தில் இன்னொரு பெரிய நடிகர்! ரஜினியுடன் 2வது படம்..

Vijay Sethupathi In Rajinikanth Jailer 2 : நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் படம் ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தில் புதிதாக ஒரு நடிகர் இணைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
Vijay Sethupathi In Rajinikanth Jailer 2 : 2023ஆம் ஆண்டில் வெளியாகி, மாபெரும் ஹிட் அடித்த படம், ஜெயிலர். இந்த படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கியிருந்தார். அடுத்த ஆண்டு, இப்படத்தின் 2ஆம் பாகம் வெளியாகிறது. இதையடுத்து, படத்தின் ஷூடிட்ங் இந்த ஆண்டு முழுவீச்சில் நடந்து வருகிறது. இதில், முக்கியமான நடிகர்கள் பலர் இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், தற்போது இன்னொரு நடிகரும் இணைந்திருக்கிறாராம்.
தமிழ் திரையுலக சூப்பர் ஸ்டாரான ரஜினிகாந்த், தொடர்ந்து ஹிட் படங்களாக கொடுத்து வருகிறார். இருப்பினும், கடந்த 2 ஆண்டுகளில் அவருக்கு மாபெறும் ஹிட் அடித்து கொடுத்தது ஜெயிலர் 2 படம்தான்.
ரஜினி-நெல்சன் கூட்டணி, ஜெயிலர் படம் மூலமாகத்தான் முதன்முறையாக சேர்ந்தது. இந்த படத்தில் தமன்னா, மோகன்லால், ரம்யாகிருஷ்ணன், சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்கள் கேமியோ ரோலில் நடித்திருந்தனர்.
கூலி படத்திற்கு பின்பு, ரஜினிகாந்த் தற்போது ஜெயிலர் 2 படத்தில் பிசியாக இருக்கிறார். இந்த படத்திலும், முந்தைய பாகத்தில் இருந்த கதாப்பாத்திரங்கள் அப்படியே தொடரும் என்று கூறப்படுகிறது.
ஜெயிலர் 2 படத்தில், ஏற்கனவே நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா, பகத் பாசில் உள்ளிட்ட நடிகர்கள் இருப்பதாக கூறப்பட்ட நிலையில் இப்போது இன்னொரு பிரபல நடிகரும் இதில் இணைந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
அந்த நடிகர் வேறு யாருமில்லை, விஜய் சேதுபதிதான். தற்போது, ஜெயிலர் 2 படத்தின் படப்பிடிப்பானது கோவாவில் நடந்து வருகிறது. இதில், விஜய் சேதுபதி இணைந்திருப்பதாக இணையத்தில் பலரும் தகவல்களை வெளியிட்டு இருக்கின்றனர்.
விஜய் சேதுபதியும் ரஜினியும், கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கியிருந்த ‘பேட்ட’ திரைப்படத்தில் ஒன்றாக இணைந்து நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தில் சிங்காரத்தின் மகனான விஜய் சேதுபதியை, தனது மகன் என்று நம்ப வைக்கும் ரஜினி, தனக்கு ஏற்றவாறு அவரை செயல்பட வைப்பார்.
ஜெயிலர் 2 படத்தில் விஜய் சேதுபதி இணைவது உண்மை என்றால், இது அவர் ரஜினியுடன் நடிக்கும் இரண்டாவது படமாகும். இவர் ஏற்கனவே, சிம்புவுடன் செக்க சிவந்த வானம் படத்தில் நடித்ததை அடுத்து, சமீபத்தில் அரசன் திரைப்படத்திலும் இணைந்தார். 2வது முறையாக சிம்பு-ரஜினி இருவருடனும் ஒரே நேரத்தில் 2வது முறையாக இவர் சேர்ந்து நடிப்பது குறித்து ரசிகர்கள் பலரும் பேசி வருகின்றனர்.