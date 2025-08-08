தனுஷ் சகோதரிகளுடன் நெருக்கமாக பழகும் மிருணாள் தாகூர்? ‘இதை’ கவனிச்சீங்களா?

Mrunal Following Dhanush Sisters On Instagram : சமீப காலங்களாக தனுஷும் மிருணாள் தாகூரும் டேட்டிங் செய்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், அவரது சகோதரிகளுடனும் மிருணாள், நெருக்கமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
Mrunal Following Dhanush Sisters On Instagram : தமிழ் மட்டுமன்றி, இந்தி மற்றும் தெலுங்கு மொழி படங்களில் நடித்து வருபவர், தனுஷ். இவருக்கென்று கோலிவுட்டில் பெரிய ரசிகர்கள் கூட்டமும் இருக்கின்றது. இந்த நிலையில், அவர் பாலிவுட் நடிகையான மிருணாள் தாகூரை டேட்டிங் செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, இவர்கள் நெருக்கமாக பழகி வருவதாகவும் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், தனுஷின் சகோதரிகள் மற்றும் மிருணாளுக்கு இடையேயான உறவு குறித்த தகவல் ஒன்றும் வைரலாகி வருகிறது.
தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருக்கும் தனுஷ், பாலிவுட்டிற்கு சென்று பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. அங்கிருக்கும் கதைகளும் அவருக்கு வர்க்-அவுட் ஆக, தொடர்ந்து அவ்வப்போது சில இந்தி படங்களில் நடித்து வருகிறார். அதே சமயத்தில் பாலிவுட்டில் இருந்து தென்னிந்திய திரையுலகிற்கு வந்திருப்பவர் மிருணாள் தாகூர். இப்போது இவர்கள் இருவர் குறித்த செய்திகள்தான் இணையம் முழுவதும் பரவிக்கிடக்கின்றன.
மிருணாள் தாகூரும், தனுஷும் சில மாதங்களாக டேட்டிங் செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. 2004ஆம் ஆண்டு நடிகர் ரஜினிகாந்தின் மகள் ஐஸ்வர்யாவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார் தனுஷ். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருவரும் பிரிந்து வாழ தொடங்கினர், இப்போது விவாகரத்தும் பெற்று விட்டனர். இவர்களுக்கு யாத்ரா-லிங்கா என்று 2 மகன்கள் இருக்கின்றனர்.
சமீபத்தில் நடிகை மிருணாள் தாகூரின் பிறந்தநாள் பார்டி நடந்தது. இதில், நடிகர் தனுஷ் கலந்து கொண்டது அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது.
சில நாட்களுக்கு முன், சன் ஆஃப் சர்தார் 2 படத்தின் விழா நடந்தது. இதில் மிருணாள் தாகூர் நடித்துள்ளார். இந்த விழாவிலும் தனுஷ் கலந்து கொண்டார்.
தனுஷும் மிருணாள் தாகூரும் டேட்டிங் செய்வது குறித்து பல செய்திகள் வந்ததை அடுத்து, அவர்கள் இருவரும் இது குறித்து மறுப்பு தெரிவிக்காமல் இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், இது உண்மைதான் போல என அனைவரும் கூறி வருகின்றனர். இதையடுத்து இந்த உறவு சீரியஸானதாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
தனுஷிற்கு செல்வராகவன் உள்பட உடன் பிறந்தவர்கள் 3 பேர் இருக்கின்றனர். அவர்களின் பெயர் கார்த்திகா, விமலா கீதா ஆகியவை ஆகும். இருவரும் சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், மிருணாள் தாகூர் இவர்கள் இருவருடனும் நல்ல உறவில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சமீபத்தில் நடிகை மிருணாள் தாகூர், தனுஷின் இரண்டு சகோதரிகளையும் இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறார். இதையடுத்து, தனுஷ்-மிருணாளின் இந்த காதல் இன்னும் டேட்டிங்கை தாண்டி செல்லலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கிறது.