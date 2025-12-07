பிக்பாஸ் ஜூலிக்கு திருமணம்! மாப்பிள்ளை யார்? வைரல் போட்டோஸ்..

Bigg Boss Julie Engaged Photos : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலம் ஆனவர், ஜூலி. இவருக்கு தற்போது திருமணம் ஆகியிருக்கிறது. இது குறித்த வைரல் புகைப்படங்களை, இங்கு பார்ப்போம்.
Bigg Boss Julie Engaged Photos : பிக்பாஸ் ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சி மூலம், ஒரு சில முகங்கள் நமக்கு நன்கு பழகியவையாக மாறி விட்டன. அப்படி பழகிப்போன முகங்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், ஜூலி. ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் போது பிரபலமான இவர், பிக்பாஸில் பேசிய பல விஷயங்கள் மூலம் பிரபலம் ஆனார். இவர், இப்போதும் பல நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு வருகிறார். தற்போது திடீரென தனது திருமண அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
தமிழில், பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது அதில் நுழைந்த முதற்கட்ட போட்டியாளராக இருந்தவர், ஜூலி. இவருக்கு, பிறரை போல தொலைக்காட்சி அறிமுகம் எல்லாம் கிடையாது. இருப்பினும், பிக்பாஸ் வாய்ப்பு வந்த போது அதனை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டார்.
ஜூலியின் முகம் அனைவருக்கும் தெரிய ஆரம்பித்தது, ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் போதுதான். அதில், கம்பீரமாக ஒலித்த இவரது குரல், இவரை பிக்பாஸ் வரை கொண்டு சென்றது. ஆனால், பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு சென்ற பின்பு இவரை பற்றிய மக்களின் பார்வை அப்படியே தலைகீழாக மாறியது.
ஜூலி, பிக்பாஸை விட்டு வெளியே வந்தவுடன் சில தொலைக்காட்சி தொடர்கள் மற்றும் படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்தார். இப்படியே தன் இருப்பை மக்களிடையே காண்பித்து வந்த இவர், தற்போது தனக்கு நிச்சயதார்த்தம் ஆகியிருக்கும் விஷயத்தையும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.
ஜூலி, விரைவில் திருமணம் செய்துகொள்ள இருப்பதாக அறிவித்து இருக்கிறார். ஆனால் இவர் வெளியிட்டுள்ள நிச்சயதார்த்த புகைப்படங்களில் ஒரு விஷயம் மிஸ்ஸிங் ஆக உள்ளது.
ஜூலி, நிச்சயதார்த்தம் ஆகி விட்டது என்பதை அறிவித்தாரே தவிர யாருடன் நிச்சயம் ஆகி இருக்கிறது என்பதை தெரிவிக்கவில்லை. அந்த மாப்பிள்ளையை அவர் சர்ப்ரைஸாக வைத்திருக்கிறார்.
ஜூலி தனது கேப்ஷனில், இந்த உலகை அழகானதாக மாற்றும் இந்த ஆண் மீது பைத்தியமாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். தான் கடவுளிடம் வேண்டியதெல்லாம் அவராக இருப்பதாகவும், மன நிறைவுடன் இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். மேலும், அவரை பார்க்க அனைவரும் காத்திருக்க வேண்டும் என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
ஜூலியின் நிச்சயதார்த்த புகைப்படங்கள், தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. மாப்பிள்ளை யார் என தெரிந்து கொள்ளவும் அனைவரும் ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.