LCU-வில் இணைந்த புது நடிகர்! லோகேஷுக்கு நெருக்கமானவர்..யார் தெரியுமா?

Ravi Mohan Joins LCU : பிரபல நடிகர் ஒருவர் லோகேஷ் கனகராஜின் யுனிவர்சில் இணைந்திருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா? முழு விவரம், இதோ.
Ravi Mohan Joins LCU : தமிழ் திரையுலகில் புதுவித முயற்சியாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது, லோகேஷ் கனகராஜ் சினிமாடிக் யுனிவர்ஸ். இதனை ரசிகர்கள் சுருக்கமாக LCU என்று அழைக்கின்றனர். இதில் ஏற்கனவே கைதி, விக்ரம், லியோ உள்ளிட்ட படங்கள் இருக்கின்றன. இந்த நிலையில், புதிதாக இன்னொரு நடிகரும் இந்த படத்தில் இணைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ் திரையுலகில், டாப் இயக்குநர்க்ளுள் ஒருவராக இருப்பவர் லோகேஷ் கனகராஜ். சமீபத்தில் இவர் இயக்கத்தில் உருவான கூலி படம் வெளியாகி மக்களின் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இதில் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். இதற்கு முன்னர் இவர் இயக்கிய மாநகரம், கைதி, விக்ரம், மாஸ்டர், லியோ ஆகிய அனைத்தும் ஹிட் படங்கள்தான்.
லோகேஷ் கனகராஜ், தன் படங்களுக்கென தனியாக Lokesh Cinematic Universe-ஐ உருவாக்கினார். இதில் மாஸ்டர் மற்றும் கூலி படத்தை தவிர, இவர் இயக்கிய பிற படங்கள் அத்தனையும் அடக்கம்.
ராகவா லாரன்ஸ் ஹீரோவாக நடித்து வரும் படம், பென்ஸ். இந்த படத்தை பாக்கியராஜ் கண்ணன் இயக்கி வருகிறார். இது, லோகியின் கதையாகும். இவரது G Squad நிறுவனம்தான் இந்த படத்தை தயாரிக்கிறது. இதுவும் LCU படங்களுள் ஒன்றாகும்.
பென்ஸ் படத்தில் மலையாள நடிகர் நிவின் பாலி வில்லனாக நடிப்பதாக ஏற்கனவே தகவல் வெளியானது. அது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. இதையடுத்து, பிரபல நடிகர் ரவி மோகனும் இதில் வில்லனாக நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ரவி மோகன், லோகேஷின் நல்ல நண்பர்களுள் ஒருவர். சில ஆண்டுகளாக ஒன்றாக சேர்ந்து பணிபுரிய வேண்டுமென திட்டமிட்ட இவர்கள், இப்போது ஒரு வழியாக பென்ஸ் படத்தில் இணைவதாக கூறப்படுகிறது.
ரவி மோகன் பென்ஸ் படத்தில் வில்லனாக வருவதால், இதனுடன் தொடர்புடைய கைதி 2 கதையிலும் இவரது கதாப்பாத்திரமானது வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ரவி மோகனின் சமீபத்திய படங்கள் யாவும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பெரிய வெற்றியை பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரவி மோகன் LCU-வில் இணைவது குறித்த அதிகார்ப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை. இந்த தகவல் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பது, பலரது விருப்பமாக இருக்கிறது. உண்மை என்ன என்பதை, பொருத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.