40 வயதில் திருமணம் செய்யும் பிரபல நடிகை! ரஜினிக்கு ஜோடியாக நடித்தவர்..யார் தெரியுமா?

Rajinikanth Movie Actress Huma Qureshi Engaged : இந்தியில் பிரபல நடிகையாக இருக்கும் இந்த நடிகை, தமிழில் ரஜினியுடன் ஒரு படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இவருக்கு, விரைவில் திருமணம் நடக்கப்போவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Rajinikanth Movie Actress Huma Qureshi Engaged : ரஜினிகாந்துக்கு ஜோடியாக நடித்த பெரும்பாலான ஹீரோயின்கள் அவரை விட வயதில் மிகவும் இளையவர்களாகத்தான் இருந்திருக்கின்றனர். அந்த வகையில், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் நடிப்பில் உருவான ஒரு படத்தில், இங்கே குறிப்பிடப்படும் பிரபல நாயகி, அவரது காதலியாக நடித்திருந்தார். அவருக்கு திருமணம் நடக்க இருப்பதாக சமீபத்தில் ஒரு செய்தி வைரலானது. இதற்கு அவர் தற்போது பதிலும் கொடுத்துள்ளார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில், 2018ஆம் ஆண்டில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற படம், காலா. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். இதில் அவருக்கு காதலியாக பிரபல பாலிவுட் நடிகை நடித்திருந்தார்.
அவர் வேறு யாருமில்லை, ஹூமா குரேஷிதான். பாலிவுட்டில் நட்சத்திர நடிகையாக இருக்கும் இவர், தமிழில் காலா மற்றும் அஜித்தின் விவேகம் ஆகிய படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.
ஹுமா குரேஷி, பெரும்பாலும் நடித்தது இந்தி படங்களில்தான். இவருக்கு சினிமாவில் வாய்ப்பு கிடைக்க காரணமாக இருந்தவர், அனுராக் காஷ்யப். இவர் முதலில் நடிக்க இருந்தது, தமிழில் வெளியான பில்லா 2 படத்தில்தான். ஆனால், இப்படத்தின் ஷூட்டிங் நடப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் அவர் இதில் இருந்து விலகிக்கொண்டாராம்.
ஹிட் ஹீரோயினான ஹூமா குரேஷி, கடந்த சில வருடங்களாக ரச்சித் சிங் என்பவரை காதலித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இருவரும் அடிக்கடி பல பார்டிகளில் ஒன்றாக இருக்கும் புகைப்படங்களும் வைரலாகும்.
ரச்சித் சிங், ஆக்டிங் கோச் ஆக இருக்கிறார். இவருக்கும், பாலிவுட்டில் பெரிய நட்பு வட்டாரம் உள்ளது.
40 வயதாகும் ஹூமா குரேஷி, ரச்சித் சிங்குடன் சீக்ரெட்டாக நிச்சயதார்த்தம் செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதற்கு பதிலளித்த அவர், “உங்கள் சொந்த வாழ்க்கையில் இருக்கும் விஷயங்களை மட்டும் கவனியுங்கள்” என்று கூறியிருக்கிறார்.