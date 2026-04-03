‘லீடர்’ படம் வொர்த்தா இல்லையா? ரசிகர்களின் விமர்சனம் இதோ!

Leader Movie X Review Tamil : லெஜெண்ட் சரவணன் நடித்திருக்கும் படம், லீடர். இந்த படத்தை துரை செந்தில்குமார் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் கொடுத்துள்ள ரியாக்ஷன் என்ன என்பதை, இங்கு பார்ப்போம்.
Leader Movie X Review Tamil : லெஜண்ட் திரைப்படத்தில் ஹீரோவாக நடித்த லெஜெண்ட் சரவணன், இப்போது புதிதாக ‘லெஜெண்ட்’ திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தை துரை செந்தில்குமார் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் கொடுத்துள்ள ட்விட்டர் ரியாக்ஷன் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
லீடர் திரைப்படத்தை பார்த்த ரச்கர் ஒருவர், இந்த படத்தை பார்த்ததாகவும், ரசிகர்களை படம் முழுக்க எங்கேஜிங் ஆக கதை வைத்துக்கொள்வதாகவும் கூறியிருக்கிறார். இயக்குநர் துரை செந்தில்குமார், லீடர் சரவணாவை சரியாக உபயோகித்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
லீடர் திரைப்படத்தின் முதல் பாதி எங்கேஜிங் ஆக இருப்பதாகவும், 2ஆம் பாதி டீசண்டாக இருப்பதாகவும் ஒரு ரசிகர் தெரிவித்திருக்கிறார். இதில் வரும் திருப்பங்கள் நன்றாக இருப்பதாகவும், சில இடங்களில் அது ஓவராக தெரிவதாகவும் கூறியிருக்கிறார். ஃப்ளேஷ் பேக் இன்னும் கொஞ்சம் நன்றாக இருந்திருக்கலாம் என அந்த ரசிகர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
லெஜெண்ட் சரவணன், லீடர் படத்தில் நன்றாக நடித்ததுள்ளதாகவும், தனது முதல் படத்தை விட இந்த படத்தில் 100% நல்ல கம்பேக்கை கொடுத்துள்ளதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
லீடர் படத்தை பார்த்த இன்னொரு ரசிகர், படம் விருவிருப்பாக செல்லும் நல்ல ஆக்ஷன் படம் என்றும், முதல் பாதி நன்றாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.
லீடர் படத்தை ஒரு ரசிகர், “சர்ப்ரைஸ் சுனாமி” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். படம், சிரிக்கவும், சீரியஸாகவும் இருக்க வைக்கும் செம எண்டெர்டெயினர் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். படத்தின் சில காட்சிகள் தலை நிமிர வைக்கும் என்கிறார்.
இன்னொரு ரசிகர், படத்தின் கதையை சின்னதாக விவரித்து அது குறித்த விமர்சனத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார். முதல் பாதி பொறுமையாக நகரும் என்றும் இரண்டாம் பாதி விறுவிறுப்பாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். கார் சேசிங் சண்டை காட்சிகள் அற்புதம் என்றும் கூறியிருக்கிறார்.