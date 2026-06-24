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LIC Kanyadan Policy: பெண் குழந்தை இருக்கா? உங்களுக்கு ஏற்ற பாலிசி இதுதான்!!

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 24, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:44 PM IST

LIC Kanyadan Policy: LIC கன்யாதான் பாலிசியில் தொடர்ந்து முதலீடு செய்வதன் மூலம் ₹27 லட்சம் வரையிலான கணிசமான தொகையைச் சேர்க்க முடியும். LIC கன்யாதான் பாலிசி உங்கள் மகளின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பது மட்டுமல்லாமல், திருமணத்திற்கான நிதிச் சுமையிலிருந்தும் உங்களை விடுவிக்கிறது.

LIC Kanyadan Policy: 'LIC கன்யாதான் பாலிசி' மகள்களுக்கான ஒரு சிறப்பான திட்டமாக உள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலம் தினமும் ₹121 சேமித்து, மகளின் திருமணத்திற்கான நிதியை சுலபமாக சேர்க்க முடியும்.

LIC Best Policy1/8

LIC-யின் சிறந்த திட்டம்

நாட்டின் மிகப்பெரிய காப்பீட்டு நிறுவனமான LIC, குழந்தைகள், முதியவர்கள் மற்றும் பெண்கள் என அனைவருக்கும் ஏற்ற பல்வேறு திட்டங்களை வழங்குகிறது. இத்திட்டங்களில் முதலீடு செய்வது, குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் திருமணம் தொடர்பான நிதிச் சுமையைக் குறைக்க உதவும்.

LIC Kanyadan Policy2/8

LIC கன்யாதான் பாலிசி

'LIC கன்யாதான் பாலிசி' (LIC Kanyadan Policy) மகள்களுக்கான ஒரு சிறப்பான திட்டமாக உள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலம் தினமும் ₹121 சேமிப்பதன் வாயிலாக, மகளின் திருமணத்திற்கான நிதியை உறுதிசெய்ய முடியும்.

LIC Kanyadan Policy: Best for Daughters3/8

மகளின் திருமணத்தின்போது நிதிச் சுமை இருக்காது!

இந்தியாவில், ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தவுடனேயே, அவளது கல்வி மற்றும் திருமணம் குறித்த கவலை பெற்றோர்களுக்குத் தொடங்கிவிடுகிறது. இத்தகைய சூழலில், LIC-யின் இத்திட்டம் அந்த மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும். LIC கன்யாதான் பாலிசியில் தொடர்ந்து முதலீடு செய்வதன் மூலம் ₹27 லட்சம் வரையிலான கணிசமான தொகையைச் சேர்க்க முடியும்.

LIC Kanyadan Policy4/8

₹27 லட்சம் நிதியை எவ்வாறு திரட்டுவது?

LIC கன்யாதான் பாலிசி உங்கள் மகளின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பது மட்டுமல்லாமல், திருமணத்திற்கான நிதிச் சுமையிலிருந்தும் உங்களை விடுவிக்கிறது. இதன் பெயருக்கேற்ப, உங்கள் மகள் திருமண வயதை அடையும்போது உங்களிடம் ஒரு பெரிய நிதித் தொகை சேர்ந்திருக்கும்.

LIC Kanyadan Policy5/8

LIC Kanyadan Policy

தினமும் ₹121 சேமித்தால், மாதத்திற்கு ₹3,600 சேமிக்கலாம். ஆண்டு பிரீமியம் ₹43,560-ஆக இருக்கும்; இது 22 ஆண்டுகளில் மொத்தம் ₹9.58 லட்சமாக அமையும். அதன் பிறகு, பாலிசி முதிர்ச்சியடையும் போது, ​​காப்பீட்டுத் தொகை (sum assured), ரிவர்ஷனரி போனஸ் (reversionary bonus) மற்றும் இறுதி கூடுதல் போனஸ் (final additional bonus) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய சுமார் ₹27 லட்சம் தொகையைப் பெறுவீர்கள்.

LIC Kanyadan Policy: Maturity6/8

பாலிசி முதிர்வுக் காலம்

LIC-யின் இத்திட்டம் 13 முதல் 25 ஆண்டுகள் வரையிலான முதிர்வுக் காலத்தைக் கொண்டுள்ளது. ₹27 லட்சம் நிதியைச் சேர்க்க, நீங்கள் 22 ஆண்டுகளுக்கு தினமும் ₹121 சேமிக்க வேண்டும். கடைசி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிரீமியம் செலுத்தத் தேவையில்லை; அதே சமயம் பாலிசி தொடர்ந்து செயல்பாட்டில் இருக்கும் மற்றும் முதிர்ச்சியின் போது முழுப் பலன்களும் வழங்கப்படும்.

LIC Kanyadan Policy: Age Limit7/8

இத்திட்டத்திற்கான வயது வரம்பு

LIC கன்யாதான் பாலிசியின் வயது வரம்பைப் பொறுத்தவரை, மகளின் வயது குறைந்தபட்சம் 1 ஆண்டாக இருக்க வேண்டும். அவருக்கு பெயரில் பாலிசி எடுக்கும் தந்தையின் வயது குறைந்தபட்சம் 30 ஆகவும், அதிகபட்சம் 50 ஆகவும் இருக்க வேண்டும்.பாலிசிதாரரான தந்தைக்கு ஏதேனும் துரதிர்ஷ்டவசமான நிகழ்வு ஏற்பட்டால், அவரது இறப்புக்குப் பிறகு பிரீமியம் செலுத்துவது நிறுத்தப்படும். ஆனாலும் முதிர்வுத் தொகை மற்றும் பிற பலன்கள் தொடர்ந்து சேரும்.

LIC Kanyadan Policy: Tax Benefits8/8

வரிச் சலுகைகள் உள்ளன

பெண் குழந்தைகளுக்காகவே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த எல்.ஐ.சி (LIC) பாலிசி, வரிச் சலுகைகளையும் வழங்குகிறது. 'எல்.ஐ.சி கன்யாதான் பாலிசி'க்கான பிரீமியம் செலுத்துவோர், வருமான வரிச் சட்டத்தின் 80சி (80C) பிரிவின் கீழ் ₹1.5 லட்சம் வரை வரி விலக்கு பெறலாம். இந்தப் பாலிசியைப் பெற, உங்கள் ஆதார் அட்டை அல்லது பிற அடையாளச் சான்று, வருமானச் சான்றிதழ், இருப்பிடச் சான்று, பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் மற்றும் உங்கள் மகளின் பிறப்புச் சான்றிதழ் ஆகியவற்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

TAGS:
LIC Kanyadan Policy
LIC

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