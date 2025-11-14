ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் வீட்டிலிருந்தே சமர்ப்பிக்கலாம்.... எளிய வழிகள் இதோ

Life Certificate for Pensioners: மாத ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரரா நீங்கள்? இந்த மாத இறுதிக்குள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதற்கான சில எளிய வழிகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Pensioners Latest News: ஓய்வூதியதாரர் தங்கள் DLC-ஐப் பாதுகாப்பாகச் சமர்ப்பிக்க அரசு பல வித வசதிகளை வழங்கியுள்ளது. டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் என்பது ஓய்வூதியதாரர்கள் சார்பில் சமர்ப்பிக்கப்பட் வேண்டிய ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் சான்றிதழ் ஆகும்.
நாடு முழுதும் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இது முக்கியமான மாதம். ஓய்வூதியத்தை எந்த தடையும் இல்லாமல் தொடர்ந்து பெறவும், உயிருடன் இருப்பதற்கு சான்றாகவும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த மாத இறுதிக்குள் தங்கள் வாழ்க்கை சன்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த செயல்முறையை எளிதாக்க, அரசும் பல வித வசதிகளை வழங்கியுள்ளது.
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி (IPPB) உடன் இணைந்து இதில் பணியாற்றியுள்ளது. 1995 ஆம் ஆண்டு ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS’95) கீழ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ (DLCs) சேவையை வழங்க ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. டோர் ஸ்டெப் சர்கவீஸ் எனப்படும் வீட்டு வாசலில் கிடைக்கும் சேவை இதில் பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ள அம்சமாக உள்ளது.
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் என்பது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் சான்றிதழ் ஆகும். ஒவ்வொரு சான்றிதழும் பிரமான்-ஐடி எனப்படும் தனித்துவமான அடையாளத்தைக் கொண்டுள்ளது. ஆவணத்தைச் சமர்ப்பித்தவுடன், ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனம் தானாகவே சான்றிதழைச் செயலாக்குகிறது.
இந்தப் புதிய கூட்டாண்மை EPFO ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்களை வீட்டிலிருந்தே சமர்ப்பிக்க உதவும். காகிதச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க அவர்கள் இனி வங்கிகள் அல்லது EPFO அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.
IPPB 1.65 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தபால் நிலையங்கள் மற்றும் 3 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தபால் சேவை வழங்குநர்களைக் கொண்ட அதன் நெட்வொர்க் மூலம் இந்த சேவையை வழங்கும். முகம் மற்றும் கைரேகை அங்கீகாரத்தை ஆதரிக்கும் சாதனத்துடன் IPPB ஊழியர்கள் ஓய்வூதியதாரரின் வீட்டிற்குச் செல்வார்கள். இந்தச் சேவையை IPPB ஊழியர்கள் இலவசமாக வழங்குவார்கள்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் தாங்கள் உயிருடன் இருப்பதற்கான சான்றாக வங்கி, தபால் அலுவலகம் அல்லது ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனங்களில் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஆயுள் சான்றிதழைச் சரிபார்த்த பிறகு, ஓய்வூதியம் அவர்களின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
வாழ்க்கைச் சான்றிதழை எப்போது சமர்ப்பிக்க வேண்டும்? ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தை எந்த இடையூறும் இல்லாமல் தொடர்ந்து பெற நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 30 -க்குள் தங்கள் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை (DLC) சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 80 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் அக்டோபர் 1, 2025 முதல் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை முன்கூட்டியே சமர்ப்பிக்கலாம்.
இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி (IPPB) 2020 இல் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழுக்கான டோஸ் ஸ்டெப் சர்வீசை தொடங்கியது. ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பைப் பயன்படுத்தி ஓய்வூதியதாரர்கள் விரைவாக ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க இந்த சேவை உதவுகிறது.
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழைப் பெறுவது மிகவும் எளிதானது. பொது சேவை மையங்கள், வங்கிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களால் நடத்தப்படும் மையங்கள் மூலம் இதை பெறலாம். ஓய்வூதியதாரர்கள் கணினி, மொபைல் அல்லது டேப்லெட்டிலும் ஜீவன் பிரமான் செயலியின் மூலமாகவும் இதை செய்யலாம். ஜீவன் பிரமான் போர்ட்டலின் உதவியுடன் அருகிலுள்ள ஆயுள் காப்பீட்டு மையத்தை பற்றிய தகவலை கண்டறியலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.